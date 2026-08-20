Napoli-Kean: la Fiorentina può chiedere un azzurro in cambio, tutto dipende da quel nome

Moise Kean entra nel mirino del Napoli attraverso un contatto con Fabio Paratici, ma l’operazione resta congelata finché la Fiorentina non risolve la propria situazione offensiva. Secondo ‘Il Mattino’, gli azzurri hanno chiesto informazioni al direttore sportivo viola, tracciando una strada parallela al mercato che dipende interamente da Lorenzo Lucca.

Kean-Napoli: il contatto esplorativo con Paratici

Il club partenopeo non ha ancora avanzato un’offerta concreta per l’attaccante della Fiorentina. La mossa rimane prudente, una semplice ricognizione del terreno. Nel frattempo il Como si posiziona davanti a tutti nella corsa al classe 2000, costringendo Napoli a temporeggiare. L’amministrazione azzurra sa che il vero snodo è altrove: dipende da cosa farà la Fiorentina con Lucca.

Lucca: l’effetto domino che muove il mercato dei viola

La Lazio e la Fiorentina stessa hanno sondato il terreno per l’attaccante azzurro. La logica è lineare: Lucca rappresenta il passepartout che sblocca o congela la trattativa per Kean.

Il Napoli necessita di un’altra prima punta. Nelle prossime settimane la mossa della Fiorentina su Lucca determinerà se il Napoli avanzerà davvero per Kean o se invece dovrà cercare altre alternative.