Addio Napoli, cessione in Serie A: trattativa aperta per l’azzurro dello Scudetto

Pasquale Mazzocchi può lasciare il Napoli per il Cagliari: secondo Sky Sport, il terzino è il prescelto dai rossoblù per la fascia destra, con l’operazione legata alla possibile cessione di Zappa.

Mazzocchi al Cagliari: il piano B se parte Zappa

Il Cagliari si muove in anticipo sul mercato per blindare la corsia destra. Come rivela Sky Sport, il club sardo ha individuato in Mazzocchi il candidato principale per sostituire Gabriele Zappa qualora il difensore classe 1999 dovesse partire. L’operazione non è immediata: tutto dipende dal futuro del giocatore attualmente in organico.

Mazzocchi arriva in questa situazione dopo una stagione al Napoli caratterizzata da 20 presenze e un assist. Il terzino, legato agli azzurri da contratto fino a giugno 2027, ha già esperienza di Serie A grazie ai precedenti passaggi con Salernitana, Venezia, Parma e Perugia. L’arrivo al Napoli risale a gennaio 2024, ma il suo spazio si è rivelato molto limitato in questi anni.

Mazzocchi in azione con la maglia del Napoli

Il Napoli e la questione Mazzocchi: spazi ridotti

Per il Napoli, la partenza di Mazzocchi rappresenterebbe una razionalizzazione della rosa in una posizione dove la concorrenza è serrata. Il terzino non ha trovato continuità in questi anni, delegato ad un ruolo di riserva di capitan Di Lorenzo che però non gli ha concesso spazio neanche durante l’infortunio del capitano azzurro. Il recente arrivo di Favasuli gli toglie ulteriormente spazio, redendo l’addio una soluzione obbligata per vedere di più il campo. Una sua cessione, magari in prestito o a titolo definitivo, libererebbe risorse, permettendo ai partenopei di orientarsi verso altre priorità di mercato.

Nelle prossime settimane il quadro potrebbe diventare più nitido. Se Zappa lascerà effettivamente il Cagliari, il club sardo accelererà concretamente per Mazzocchi, trasformando l’interesse attuale in una vera e propria trattativa con il Napoli. La finestra di calciomercato estiva offre ancora margini di tempo per completare operazioni di questo tipo.