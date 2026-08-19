Napoli, Favasuli si racconta: le prime parole azzurre

Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di Costantino Favasuli, nuovo terzino destro. L’acquisto del giocatore dal Catanzaro è il primo della finestra di mercato estiva. Per il giocatore si tratta di una grande opportunità, come si evince dalle sue prime parole azzurre.

Il primo acquisto del mercato estivo 2026 è Costantino Favasuli, appena ufficializzato dal Catanzaro. Il terzino destro italiano è reduce da una stagione in crescita, premiata con il passaggio in uno dei club più prestigiosi del panorama calcistico italiano. Lo stesso giocatore non ha nascosto il suo entusiasmo per un cammino culminato in modo eccelso.

Ecco le sue prime parole da giocatore del Napoli ai canali ufficiali del club:

“All’inizio non ci credevo. Quando mi hanno detto che era realtà, per me è stato come un sogno. Da piccolo faccio mille sacrifici, essere qui ripaga sacrifici miei, di mia madre e di mio padre. Sono partito da un paesino, arrivare qui è un sogno“.