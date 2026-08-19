Napoli, si studia lo scambio in Spagna: c’è solo un ostacolo!

Napoli e Atletico Madrid hanno avviato trattative per uno scambio tra Juan Musso e Vanja Milinkovic-Savic, ma la distanza economica blocca l’operazione secondo quanto rivela Fabrizio Romano.

Lo scambio Musso-Milinkovic-Savic: il nodo delle valutazioni

I contatti tra gli azzurri e il club spagnolo si sono sviluppati attraverso intermediari, con il portiere argentino già nel mirino del Napoli dallo scorso luglio. L’ipotesi dello scambio rappresenterebbe una soluzione vantaggiosa per entrambe le squadre, ma la differente valutazione economica dei due portieri ha creato un ostacolo insormontabile finora.

Napoli e Atletico Madrid devono trovare un accordo sulla differenza di prezzo per rendere percorribile l’affare.

Musso in azione con la maglia dell’Atletico Madrid

Musso rimane la priorità: le alternative in sospeso

L’ex portiere dell’Atalanta continua a stare in cima alla lista dei desideri per la porta del Napoli, nonostante le difficoltà nella negoziazione. L’inserimento di Milinkovic-Savic dall’altra parte potrebbe fungere da elemento equilibratore dell’operazione, qualora le parti riuscissero a ridimensionare la forbice economica. Tuttavia, senza un accordo sulla valutazione, lo scambio rimane congelato e il Napoli dovrà valutare altre soluzioni per il proprio ruolo di estremo difensore.

La finestra di mercato estiva 2026 si avvicina al termine e ogni giorno che passa rende più complicato trovare alternative credibili. Se la trattativa con l’Atletico Madrid dovesse arenarsi definitivamente, gli azzurri dovranno accelerare su altri profili oppure decidere di proseguire con la propria soluzione interna. La prossima settimana sarà decisiva per capire se Napoli e Atletico decideranno di colmare il divario valutativo o se entrambe le squadre opteranno per strade diverse.