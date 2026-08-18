Milinkovic-Savic, uscita last minute? Il Napoli ha già pronto il sostituto

Vanja Milinkovic-Savic potrebbe lasciare il Napoli nelle ultime settimane di agosto: Giovanni Manna ha già identificato Juan Musso dell’Atletico Madrid come sostituto immediato.

Milinkovic-Savic: l’addio che cambia il mercato azzurro

Lo scenario si complica nelle ultime battute della sessione estiva. Il Napoli valuta seriamente una cessione del portiere serbo e ha già preparato il contingency plan. Juan Musso rappresenta la soluzione concreta che il direttore sportivo Manna intende attivare nel caso di una partenza di Milinkovic-Savic. Secondo Il Mattino, l’estremo difensore argentino dell’Atletico Madrid è la carta che gli azzurri hanno in mano per non restare scoperti in porta.

L’operazione non richiede investimenti pesanti. L’Atletico Madrid apre alla formula del prestito, proprio quello che serve al Napoli per muoversi velocemente senza esborsi significativi. Musso non è considerato imprescindibile da Diego Simeone e questa marginalità lo rende disponibile per una soluzione temporanea. La scelta di un prestito consente al club partenopeo di mantenere liquidità per altri interventi nel mercato in entrata.

Musso e la carta dell’esperienza italiana

L’argentino non arriva sconosciuto al calcio italiano. Ha trascorso diverse stagioni all’Atalanta prima di trasferirsi in Spagna, accumulando esperienza concreta nella Serie A. Questa familiarità con il campionato italiano rappresenta un vantaggio tattico non marginale per una transizione immediata. Conosce i ritmi, gli avversari e le dinamiche della massima serie, fattori che accelererebbero l’integrazione nel progetto azzurro.

Il profilo di Musso risponde alle necessità tecniche del Napoli: affidabilità, esperienza internazionale acquisita sia in Italia che in Spagna, capacità di gestire pressione. A differenza di una ricerca prolungata sul mercato, questa soluzione consente al club di chiudere rapidamente e concentrare le energie su altri reparti dove Manna intende ancora intervenire prima della chiusura della finestra estiva.

Se Milinkovic-Savic dovesse partire nelle prossime due settimane, Musso in prestito dall’Atletico Madrid diventerebbe il principale candidato a raccoglierne l’eredità tra i pali del Napoli. La trattativa non presenta ostacoli particolari e la disponibilità sia del club spagnolo che del giocatore accelererebbe i tempi di chiusura, permettendo agli azzurri di proseguire il calciomercato senza vuoti in organico.