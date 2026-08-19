Napoli, nuova trattativa con il Chelsea? Manna ci pensa: il costo è altissimo

Nicolas Jackson piace al Napoli da tempo, ma il Chelsea chiede 45-50 milioni di euro e non valuta prestiti. Giovanni Manna dovrà prima sfoltire l’attacco con cessioni concrete.

Jackson e il Napoli: la richiesta del Chelsea è un muro

L’attaccante del Chelsea è stato monitorato dal Napoli per diverse sessioni di mercato. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, il direttore sportivo Manna lo considera un profilo ideale per affiancare Rasmus Hojlund in attacco. Ma la valutazione dei Blues rappresenta l’ostacolo principale: 45-50 milioni di euro è la cifra fissa che il Chelsea continua a chiedere fino alle ultime ore di questa sessione estiva.

Il club londinese non accetta formule alternative. Un prestito, anche con diritto di riscatto, non rientra nei piani attuali della proprietà. Questo vincolo tattico limita drasticamente le opzioni del Napoli, che nelle ultime settimane di agosto dovrà concentrarsi su alternative più economiche o su operazioni in uscita per liberare risorse.

Le mosse di Manna prima di Jackson

Prima di affondare il colpo su un centravanti di questo calibro, il Napoli deve completare le cessioni già programmate. Cheddira e Ngonge sono destinati a partire. Almeno uno tra Noa Lang e Lucca lascerà Napoli nelle prossime due settimane. Solo dopo aver concretizzato questi movimenti in uscita, Manna potrà dedicarsi pienamente alla ricerca del numero 9.

La strategia è chiara: incassare dai giocatori in esubero, poi valutare se investire effettivamente su Jackson oppure virare su profili meno onerosi. Il timing del mercato sarà decisivo per capire se la cifra richiesta dal Chelsea scenderà nelle ultime ore o se il Napoli dovrà rinunciare.

Jackson, l’Aston Villa e la concorrenza spagnola

Ci sono anche squadre spagnole che seguono Nicolas Jackson con attenzione. In Premier, l’Aston Villa rappresenta una minaccia concreta se dovesse incassare dalla vendita di Watkins all’Al-Hilal: in quel caso, il club inglese potrebbe effettuare un’offerta molto alta e sorpassare definitivamente il Napoli nella corsa all’attaccante.

Secondo Romano, se nessun club affonda il colpo con la valutazione richiesta e il Chelsea decidesse di modificare la formula, allora la porta si riaprirà anche per gli azzurri. Ma questo scenario dipende da dinamiche esterne che il Napoli non controlla. L’attaccante rimane un’opzione, non una certezza, nel mercato di calciomercato del Napoli di questa finestra estiva.