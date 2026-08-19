UFFICIALE – Napoli, c’è il comunicato per Favasuli: i dettagli sull’accordo

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Costantino Favasuli in maglia Napoli EA7 con sponsor MSC, ritratto ufficiale con logo azzurro sullo sfondo

Nuovo colpo di mercato in casa Napoli. Dopo il consueto tweet di Aurelio De Laurentiis, è arrivato anche il comunicato ufficiale per Costantino Favasuli. È un nuovo giocatore azzurro.

Il comunicato del Napoli

Come comunicato dal club:

La SSC Napoli comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Costantino Favasuli dall’US Catanzaro 1929″.

Poi si legge ancora:

“Nato il 26 aprile 2004, il difensore calabrese è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, vincendo una Supercoppa e due Coppa Italia Primavera. Dopo le esperienze alla Ternana e al Bari, passa al Catanzaro con cui disputa 42 partite mettendo a segno due reti. Vanta 2 presenze con l’Italia, facendo il suo esordio con la nazionale maggiore lo scorso 3 giugno nell’amichevole contro il Lussemburgo, vinta dagli azzurri per 1-0. Benvenuto, Costantino!”.

 

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