Calciomercato Napoli, affare in chiusura: lascerà gli azzurri

Cyril Ngonge lascia il Napoli per il Monza in questa sessione estiva di calciomercato. Secondo Sky Sport, la trattativa tra i brianzoli e il club partenopeo è ormai in fase conclusiva, con l’attaccante belga pronto a trasferirsi in Lombardia.

Ngonge al Monza: l’accelerata decisiva negli ultimi giorni

I contatti tra le due società si sono intensificati nelle ultime ore, portando a uno accordo ormai prossimo alla firma. Il Monza ha compiuto passi concreti per definire l’operazione in tempi brevi, superando la fase delle trattative preliminari e entrando nella fase tecnica finale. La dirigenza brianzola attende ora solo di ultimare le formalità burocratiche prima dell’annuncio ufficiale del nuovo rinforzo offensivo.

Ngonge arrivò a Napoli nel gennaio 2024, ma non riuscì a trovare continuità di impiego nella rosa azzurra. Il classe 2000 ha così deciso di cercare spazio altrove, trovando nel progetto del Monza l’opportunità di giocare con maggiore centralità. La squadra brianzola aveva identificato proprio l’attaccante belga come il profilo ideale per le sue esigenze tattiche: velocità, dribbling e capacità di creare superiorità numerica sulle fasce.

Il Monza trova la soluzione in attacco per la stagione 2026-27

Perché il Monza ha scelto Ngonge? La risposta risiede nelle caratteristiche tecniche dell’esterno offensivo, che corrisponde esattamente alle necessità della squadra lombarda. Il belga garantisce accelerazioni e dinamismo sulla corsia, elementi che la dirigenza brianzola riteneva fondamentali per competere nella prossima Serie A. L’operazione rappresenta una soluzione rapida e concreta per il reparto offensivo monzese.

Con Ngonge al Monza, il Napoli completa un’altra cessione nella finestra estiva di agosto 2026. L’attaccante belga troverà nel club brianzolo un ambiente dove potrà accumulare minutaggio e continuità, elementi che erano mancati nella sua esperienza partenopea. Il trasferimento dovrebbe definirsi nei prossimi giorni, con l’ufficialità che arriverà una volta completate tutte le procedure contrattuali tra il Napoli e il Monza.