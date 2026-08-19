Napoli, Badiashile libera un difensore: spunta un club estero

Benoit Badiashile è pronto a iniziare la sua avventura napoletana: è atterrato ieri in Italia e sta svolgendo le visite mediche prima di essere ufficializzato dal club. Il suo arrivo libera Nosa Obaretin, sul quale è piombato il club austriaco dello Sturm Graz.

Badiashile libera Obaretin: piace allo Sturm Graz

La crisi difensiva sembra avere una soluzione chiamata Benoit Badiashile: il difensore centrale è virtualmente un nuovo giocatore del Napoli, in attesa degli annunci ufficiali. Dunque, andrà a completare il reparto assieme a Rrahmani, Rafa Marin e Beukema (in attesa dei rientri di Buongiorno e Marianucci). Per questo, ora un “esubero” come Nosa Obaretin è un possibile partente e, come riporta Alfredo Pedullà, lo Sturm Graz ha manifestato interesse. La decisione definitiva dipende dal Napoli, che dovrà decidere se prestarlo o cederlo a titolo definitivo agli austriaci.