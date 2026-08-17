Badiashile al Napoli, affare fatto: formula e cifre finali del colpo

Benoit Badiashile sbarca a Napoli domani: secondo Sky Sport, il Chelsea e gli azzurri hanno raggiunto l’accordo definitivo per il trasferimento del difensore francese con prestito oneroso a 3 milioni.

Badiashile-Napoli: la formula dell’operazione

La trattativa tra il Napoli e il Chelsea si è conclusa con una soluzione che consente agli azzurri di testare il centrale francese durante la stagione. Il prestito oneroso da 3 milioni di euro rappresenta il primo step dell’operazione, mentre il diritto di riscatto è fissato a 27 milioni. La società partenopea avrà quindi la possibilità di valutare l’eventuale acquisto a titolo definitivo dopo aver osservato le prestazioni del giocatore in Serie A.

La formula non prevede bonus aggiuntivi, rendendo l’accordo più snello dal punto di vista burocratico. Questa scelta semplifica gli ultimi adempimenti amministrativi necessari per completare l’operazione. Badiashile arriverà in Italia nella giornata di domani, anche se le visite mediche potrebbero slittare nei giorni successivi, dopo quelle di Favasuli che sarà il primo acquisto estivo ufficializzato.

Il rinforzo per la difesa di Allegri

Quale ruolo avrà Badiashile nella difesa del Napoli? Il centrale francese rappresenta il rinforzo individuato dalla società per completare il reparto arretrato. Con l’arrivo del difensore, gli azzurri potranno contare su una maggiore profondità nelle scelte difensive durante la stagione, permettendo a Massimiliano Allegri di alternare gli interpreti secondo le esigenze tattiche.

L’operazione rientra nella strategia complessiva del club di Aurelio De Laurentiis per rafforzare la rosa. La formula del prestito oneroso consente al Napoli di investire risorse su altre aree della squadra, mantenendo la possibilità di trasformare il trasferimento in definitivo qualora le prestazioni di Badiashile risultino convincenti. Prima dell’annuncio ufficiale restano da completare gli ultimi dettagli burocratici, ma l’intesa tra le due società è ormai vincolante.

Nei prossimi giorni il difensore completerà l’iter amministrativo e potrà iniziare la sua avventura con il Napoli. L’operazione Badiashile rappresenta un tassello importante nel mercato estivo del club partenopeo, con la formula del prestito con diritto di riscatto che offre flessibilità gestionale e la possibilità di valutare il contributo del giocatore prima di un eventuale investimento a titolo definitivo a 27 milioni di euro.