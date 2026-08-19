Mercato Napoli, è fatta per la cessione: affare a titolo definitivo in Serie A

Walid Cheddira lascia il Napoli e approda al Frosinone con una cessione definitiva: secondo Sky Sport, gli azzurri incassano 3,5 milioni più bonus e una percentuale sulla rivendita.

Cheddira al Frosinone: affare chiuso a titolo definitivo

La trattativa tra il Napoli e il Frosinone si conclude con successo. L’attaccante marocchino classe 1998 abbandona il progetto partenopeo trasferendosi nella squadra ciociara con formula a titolo definitivo. Gianluca Di Marzio ha confermato la notizia su Sky Sport: “È fatta per Cheddira al Frosinone”. L’operazione consente al club di De Laurentiis di recuperare risorse economiche, mentre l’attaccante ritrova continuità dopo l’esperienza in Campania.

La cifra complessiva dell’affare ammonta a 3,5 milioni di euro, ai quali si aggiungono bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Cheddira ha già esperienza con il Frosinone, avendo vestito la maglia giallazzurra nella stagione 2023-2024 quando mise a segno 8 gol tra Serie A e Coppa Italia. Questa continuità potrebbe facilitare il suo inserimento immediato nell’organico del club laziale.

Napoli, altra cessione importante per fare spazio ai nuovi acquisti

L’attaccante marocchino sarà regolarmente a disposizione per la prima giornata di campionato. Il Frosinone affronta la Juventus e potrà contare su Cheddira per il match inaugurale della stagione. Il trasferimento si conclude in tempi rapidi, consentendo al giocatore di integrarsi velocemente nel nuovo progetto tattico. La cessione rappresenta per il Napoli una soluzione concreta per alleggerire la rosa dai giocatori fuori dal progetto tecnico, liberando anche spazi salariali per ulteriori operazioni di mercato. Dopo una serie di prestiti, stavolta la cessione dell’ex Bari avviene a titolo definitivo.

Il ritorno di Cheddira al Frosinone chiude una delle vertenze di calciomercato del Napoli in questa finestra estiva. L’operazione consente ai partenopei di incassare risorse economiche significative, mentre il club ciociaro recupera un attaccante già conosciuto all’ambiente e capace di garantire gol in Serie A.