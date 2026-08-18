Noa Lang tra Ajax e Galatasaray: il Napoli ha fatto una richiesta precisa

Noa Lang rimane in uscita dal Napoli, ma la formula della cessione blocca tutto. Ajax e Galatasaray intensificano i contatti, come rivela Sky Sport, insistendo però sul prestito con diritto di riscatto.

Lang: prestito o niente, lo scontro tra il Napoli e i club esteri

L’olandese classe 1999 ha acceso il mercato estivo con due club europei che lo inseguono contemporaneamente. Amsterdam e Istanbul rappresentano le opzioni concrete in queste ore, ma lo scontro sulla modalità di trasferimento rimane il nodo principale della trattativa. Il Napoli pretende una cessione definitiva o quantomeno un obbligo di riscatto condizionato, mentre Ajax e Galatasaray chiedono il giocatore esclusivamente in prestito con diritto di riscatto.

Lang ha disputato amichevoli discrete nel ritiro precampionato azzurro sotto la guida di Massimiliano Allegri, ma il suo futuro sarà probabilmente altrove, ammesso che il Napoli riceva condizioni economiche adeguate.

Atalanta defilata: la Dea aspetta l’ammorbidimento del Napoli

Sullo sfondo rimane vigile anche l’Atalanta, che aveva effettuato un primo sondaggio nei giorni scorsi. I bergamaschi si muovono con la medesima formula del prestito secco o con diritto di riscatto, riscontrando la stessa chiusura degli azzurri. La Dea si trova in posizione più defilata rispetto alla concorrenza estera, ma un nuovo inserimento rimane possibile qualora le pretese economiche del Napoli dovessero ammorbidirsi nelle prossime settimane di agosto.

Quale soluzione conviene al Napoli? Una cessione definitiva garantirebbe liquidità immediata e liberazione dalla lista stipendi, ma potrebbe ridurre le opzioni di acquirenti. Un obbligo di riscatto condizionato rappresenta il compromesso: incassa soldi oggi e domani, tutelando il club da rischi di rivalutazione futura del giocatore.

I prossimi giorni saranno decisivi. Ajax e Galatasaray stanno intensificando i contatti diretti con la dirigenza partenopea, cercando di trovare uno spiraglio sulla formula. Il Napoli difende la propria posizione, consapevole che Lang rappresenta un’opportunità di mercato da monetizzare completamente. L’evoluzione del calciomercato di Noa Lang dipenderà dalla capacità di trovare una soluzione intermedia che accontenti tutte le parti in causa.