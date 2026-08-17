Napoli, accelerata sulle cessioni: l’ultim’ora di Pedullà con i nomi coinvolti

Noa Lang non lascerà Napoli in prestito: la scelta della società azzurra ridisegna completamente il mercato in uscita, con Galatasaray e Ajax pronti a contendersi l’olandese solo con una cessione definitiva.

Lang al Napoli: prestito escluso, solo vendita

Secondo Alfredo Pedullà, la linea del club partenopeo è inequivocabile. Lang non andrà via temporaneamente: il Napoli vuole incassare dalla sua cessione, non cedere in prestito. Galatasaray e Ajax stanno valutando l’operazione, ma tutto dipenderà dalle cifre che gli azzurri metteranno sul tavolo. La posizione ferma della società allontana soluzioni ibride e accelera verso una soluzione definitiva.

Questa scelta ha un’implicazione tattica diretta. Con l’eventuale addio dell’ex PSV, il Napoli avrebbe tutte le risorse economiche per affondare il colpo su Gabriel Jesus dell’Arsenal. La partenza di Lang non è solo una cessione, è il passepartout per il prossimo colpo in attacco.

Ngonge verso il Monza: prestito con diritto

Diversa la situazione di Ngonge. Il Monza ha presentato una richiesta di prestito con diritto di riscatto, formula che il Napoli sta valutando. A differenza di Lang, l’esterno belga potrebbe muoversi in questa direzione, liberando spazio in rosa senza cedere il cartellino definitivamente.

Le cessioni del Napoli restano problematiche e si protrarranno fino alle ultime ore della sessione estiva. Il club deve sbloccare situazioni complicate, mentre contemporaneamente monitora gli arrivi. Badiashile è in countdown e si attende Favasuli per le visite mediche, ma prima bisogna incassare dalle partenze.

Mercato Napoli: il rush finale verso la chiusura

Il primo turno di campionato contro il Genoa sabato prossimo non fermerà le trattative. Anzi, la pressione aumenterà. Lang e Ngonge rappresentano i nodi cruciali da sciogliere prima dell’inizio della stagione. La differenza tra una cessione definitiva e un prestito cambierà radicalmente le prossime mosse del Napoli sul mercato. Sullo sfondo restano, infatti, anche i nomi di Cajuste, Folorunsho e Lindstrom, da piazzare entro i prossimi giorni.