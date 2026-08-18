Mathys Tel-Napoli: Romano svela tutto sulla trattativa col Tottenham

Mathys Tel non arriverà al Napoli. Fabrizio Romano smentisce categoricamente i rumors delle ultime settimane: l’esterno d’attacco del Tottenham resta inamovibile per gli Spurs e la pista azzurra non ha alcun fondamento concreto.

Tel al Napoli: Romano chiude tutto

L’esperto di calciomercato ha analizzato il profilo del giovane attaccante londinese attraverso i propri canali informativi, tracciando un confine netto tra realtà e speculazione. La dichiarazione è perentoria:

“Mathys Tel del Tottenham non è in vendita e il club non vuole venderlo. Dobbiamo escludere questa ipotesi per il Napoli, il giocatore al momento resta in Premier”.

Gli Spurs hanno eretto un muro invalicabile dinanzi a qualsiasi tentativo, sia a titolo temporaneo che definitivo.

Il club londinese considera Tel centralissimo nel progetto tecnico presente e futuro. Non esiste margine per la trattativa. La resistenza inglese è totale e non lascia spazi a sondaggi o negoziazioni. Questa chiusura rappresenta una risposta definitiva alle voci che circolavano da settimane negli ambienti di mercato.

Napoli: Zeballos e altre alternative per l’attacco

Con il binario Tel definitivamente sbarrato, la dirigenza partenopea dovrà virare su altre opzioni per completare il reparto offensivo. Il club azzurro continua a monitorare attentamente il mercato alla ricerca di profili giovani ma già pronti. Exequiel Zeballos del Boca Juniors rappresenta una delle piste alternative considerate, insieme a diversi altri nomi valutati per le fasce d’attacco.

L’obiettivo rimane quello di individuare occasioni favorevoli prima della chiusura della sessione estiva di agosto. La priorità dipende anche dalla cessione di Noa Lang: solo con la partenza dell’olandese si potranno concretizzare i movimenti in entrata per l’attacco. Le scadenze di mercato incalzano, e ogni giorno che passa riduce gli spazi di manovra per completare gli ultimi colpi.

La chiusura di Romano su Tel segna il definitivo abbandono di una pista che aveva attirato l’attenzione dei tifosi azzurri, ma che dal Tottenham non ha mai trovato alcun spiraglio. Adesso il Napoli deve accelerare su alternative concrete per rinforzare l’attacco prima che agosto volga al termine.