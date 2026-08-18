Favasuli al Napoli, visite mediche e un nuovo retroscena: “Ogni giorno prendeva il telefono e…”

Costantino Favasuli ha scelto il Napoli dopo una pressione costante del club azzurro. L’agente Mario Giuffredi racconta come il giocatore chiamasse continuamente per spingere verso la società partenopea, ignorando altre offerte europee di rilievo.

Favasuli e la determinazione: il Napoli nella sua testa

Il difensore non aveva mai messo piede a Napoli prima dell’accordo. Giuffredi lo ha portato solo a cena a Torre del Greco, eppure Favasuli manifestava una volontà ferrea di indossare la maglia azzurra. L’insistenza del giocatore è stata costante: chiamate anche nei weekend. L’agente doveva gestire questa pressione interna mentre contemporaneamente riceveva avances da club europei di categoria superiore.

Giuffredi ha adottato una strategia consapevole per blindare la trattativa. Alle offerte che arrivavano rispondeva minimizzando:

“Mi chiamava continuamente, voleva il Napoli. Io gli dicevo che erano tutte sciocchezze per tenere basse le sue aspettative”.

Una mossa intelligente per non far lievitare le pretese economiche e mantenere Favasuli focalizzato sull’obiettivo principale.

Manna e la ricerca di talenti: la visione di De Laurentiis

Giovanni Manna ha condotto una scout attenta sull’ex calciatore del Catanzaro. L’agente di Favasuli non ha dubbi sulle capacità del direttore sportivo: “Manna è bravissimo a scoprire talenti“. Secondo Giuffredi, questa operazione rappresenta qualcosa di più di un semplice acquisto di mercato. È una dichiarazione di intenti sulla strada che De Laurentiis intende percorrere.

Il presidente partenopeo sta tracciando una nuova rotta per il calcio italiano, affidandosi a giovani promesse invece di inseguire stranieri dalla dubbia resa. Dare fiducia ai giovani diventa segnale culturale verso tutto il movimento calcistico nazionale. Giuffredi non nasconde l’entusiasmo: “Spesso arrivano stranieri che non valgono l’investimento”. Il Napoli sceglie una strada diversa, più sostenibile e orientata al lungo termine.

Le visite mediche e il closing definitivo

Favasuli ha rilasciato le prime dichiarazioni e sostenuto le visite mediche per conto del club azzurro. L’operazione si avvia verso la sua fase conclusiva con la firma sui documenti ufficiali. Il giocatore è già stato accolto dai tifosi partenopei, che riconoscono in lui il profilo su cui la società intende investire nel prossimo futuro.

L’arrivo di Favasuli nel calciomercato estivo 2026 consolida la strategia di Manna nel Napoli. La determinazione del difensore nel volere i partenopei, unita alla capacità di scouting del direttore sportivo, disegna una stagione dove i giovani talenti italiani avranno spazi concreti per emergere nella massima serie.