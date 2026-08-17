Martinelli e il Napoli, ricostruzione definitiva di Fabrizio Romano: l’ultimissimo aggiornamento

Gabriel Martinelli non è nel mirino del Napoli. Fabrizio Romano conferma l’assenza di qualsiasi trattativa ufficiale tra gli azzurri e l’Arsenal per l’esterno brasiliano, chiudendo così settimane di speculazioni di mercato.

Martinelli-Napoli: Romano nega tutto

Il giornalista ha ribadito con chiarezza la posizione del club partenopeo durante il suo ultimo intervento video. La situazione è cristallina: il Napoli non sta trattando Martinelli. Nessun contatto, nessuna discussione in corso. Romano ha voluto specificare il punto proprio perché molti tifosi e addetti ai lavori avevano iniziato a collegare l’esterno dell’Arsenal alle esigenze offensivi degli azzurri, soprattutto dopo le voci su altri obiettivi come Gabriel Jesus.

L’Arsenal non ha ricevuto proposte dal Napoli per la cessione del calciatore. La valutazione dei Gunners rimane ferma: intorno ai 50 milioni di euro. Una cifra importante che rende difficile ogni possibile operazione al di fuori dei top club europei con budget elevati. Romano ha sottolineato che il giocatore sta ricevendo attenzioni da altre zone del mercato, particolarmente dal calcio saudita, dove l’Al-Sadd rappresenta una concreta opportunità.

Dove va Martinelli: l’Arabia chiama più forte

Le proposte dall’Arabia Saudita sono concrete e rappresentano una strada alternativa a quella europea per il talento offensivo dell’Arsenal. L’Al-Sadd ha manifestato interesse concreto. Romano ha evidenziato come questa pista possa diventare quella principale nei prossimi giorni, spostando l’attenzione lontano dalla Serie A. Il Napoli, invece, continua a muoversi su altri fronti. Badiashile, Favasuli e altri nomi occupano le priorità della dirigenza azzurra in questa fase finale di mercato. Martinelli resterà un’opzione teorica, non una realtà operativa.