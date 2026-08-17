Mercato Napoli, addio sempre più vicino: l’affare può superare i 20 milioni

Noa Lang ha aperto a entrambe le destinazioni: Ajax e Galatasaray premono per l’attaccante azzurro, con offerte molto diverse tra loro e il giocatore che ha già dato il suo consenso a proseguire i contatti.

Lang apre a Ajax e Galatasaray: le cifre in gioco

L’attaccante olandese del Napoli ha confermato la sua disponibilità al trasferimento, secondo quanto riporta Il Mattino. I turchi del Galatasaray partono da 15 milioni di euro, con possibilità di salire fino a 20 grazie a bonus legati alle prestazioni e ai risultati in Super Lig. L’Ajax, invece, sta valutando se superare la soglia dei 20 milioni per accelerare la trattativa. Nelle ultime ore Lang ha avuto contatti diretti con i responsabili del Galatasaray per chiarire le reali intenzioni di entrambe le parti.

Il club turco sta rinforzandosi dopo i recenti trasferimenti nel campionato locale. Lukaku al Fenerbahce e Vlahović al Besiktaş hanno mosso gli equilibri della Super Lig, spingendo i giallorossi a cercare innesti offensivi. Tuttavia, Lang rappresenta un’opportunità secondaria rispetto ai veri obiettivi della squadra. Da inizio sessione di mercato il Galatasaray insegue Rafael Leao senza successo, e l’olandese del Napoli emerge come alternativa concreta.

Napoli, ore decisive in uscita

La situazione al Napoli richiede uscite significative nel reparto offensivo. La dirigenza partenopea sa che il bilancio della stagione passa anche dalle cessioni, e Lang è tra i nomi maggiormente monitorati dalle squadre estere. L’attaccante conosce bene la situazione e ha mantenuto una posizione costruttiva con entrambi i club interessati. Non ha rifiutato alcuna proposta, anzi ha facilitato i dialoghi per accelerare la decisione finale.

Quale sarà la scelta di Lang? Dipenderà dalla solidità del progetto e dalle garanzie tattiche offerte da Ajax e Galatasaray. L’Ajax rappresenta un ritorno alle radici del calcio olandese, mentre il Galatasaray propone un campionato competitivo e una visibilità internazionale crescente. Il Napoli intanto attende sviluppi concreti: ogni offerta che superi i 20 milioni potrebbe essere considerata seriamente dalla società azzurra. Entro pochi giorni Lang, dovrà trovare una squadra in grado di accontentare le richieste del Napoli.