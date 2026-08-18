Manna sonda due nuovi nomi: il Napoli accelera in attacco

Giovanni Manna avvia contatti concreti per due centravanti inglesi: Joshua Zirkzee del Manchester United e Nicolas Jackson del Chelsea. Come rivela ‘Sky Sport’, entrambi gli attaccanti vengono valutati in prestito.

Zirkzee e Jackson: due soluzioni dalla Premier League per il Napoli

Il direttore sportivo del Napoli ha sondato le disponibilità dei due club inglesi nelle ultime ore. Per Zirkzee, il Manchester United ha già dato la disponibilità al prestito, anche se lo stipendio rappresenta un ostacolo non indifferente. Manna cercherà di approfondire la trattativa nonostante l’onere economico.

Secondo sempre Gianluca Di Marzio, poi, interessa anche Jackson, attaccante senegalese del Chelsea; anche per lui si parla di prestito: il Napoli ha avviato le prime valutazioni per capire la fattibilità dell’operazione. Il primo obiettivo resta Gabriel Jesus dell’Arsenal, ma il Napoli continua a muoversi su più fronti.

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Lucca resta, Lang può partire: lo scenario offensivo

La permanenza di Lorenzo Lucca non è da escludere, permettendo comunque l’arrivo di un rinforzo offensivo. Nel fronte delle cessioni, Noa Lang rimane il principale candidato all’uscita: Atalanta e Ajax hanno chiesto il prestito dell’olandese. Anche con la sua partenza, il Napoli potrebbe comunque accogliere un nuovo attaccante dalla Premier.