Clamoroso Anguissa: si blocca il rinnovo con il Napoli, offerta dalla Serie A!

Frank Zambo Anguissa rifiuta l’offerta di rinnovo del Napoli e l’Atalanta fiuta l’occasione: la richiesta del centrocampista camerunese di un aumento di 700-800 mila euro a stagione blocca tutto, mentre Sarri e Giuntoli preparano l’assalto.

Anguissa pretende 800 mila euro: il Napoli non cede

La trattativa per il prolungamento contrattuale si è arenata nella trattativa sull’ingaggio. Gli agenti del giocatore, Maxime Nana e Giovanni Branchini, hanno portato a Castel di Sangro una richiesta precisa durante il ritiro estivo. Anguissa vuole un adeguamento stipendiale tra i 700 e gli 800 mila euro annui, cifra che il Napoli sta tentando di colmare senza però raggiungere l’accordo.

Il centrocampista è attualmente legato agli azzurri fino al 2027 grazie all’opzione esercitata dalla società, che gli ha proposto anche un nuovo contratto fino al 2030. Ma le distanze rimangono considerevoli. Giovanni Manna aveva dichiarato Anguissa incedibile durante il ritiro di Dimaro, tuttavia il muro sulla questione economica crea una frattura che rischia di diventare irreversibile.

Atalanta in agguato: Giuntoli e Sarri pronti all’offensiva

Proprio mentre il Napoli cerca di convincere Anguissa, l’Atalanta si inserisce nella trattativa. Il club bergamasco ha iniziato i primi contatti con l’entourage del camerunese e sta valutando concretamente il trasferimento a Bergamo. La disponibilità economica dell’Atalanta è superiore a quella azzurra: Sarri e Giuntoli sarebbero disposti a uno sforzo importante pur di soddisfare le richieste salariali di Anguissa.

Anguissa durante una partita del Napoli in maglia azzurra

Per ora nessuna offerta ufficiale è stata presentata al Napoli, ma la semplice presenza dell’Atalanta sulla scena cambia gli equilibri. L’interesse del club nerazzurro rappresenta una minaccia concreta per il Napoli e trasforma la trattativa da una semplice discussione interna a una vera e propria competizione di mercato. Anguissa diventa così una pedina contesa tra due progetti ambiziosi.

Allegri ha ridato valore al camerunese: il Napoli non vuole perderlo

L’arrivo di Massimiliano Allegri ha trasformato la percezione di Anguissa dentro l’ambiente azzurro. Il tecnico ha restituito centralità al centrocampista, che nella scorsa stagione era stato condizionato da infortuni e cali di rendimento. Durante la preparazione estiva ha mostrato segnali positivi, riprendendo le caratteristiche che lo avevano reso protagonista: forza fisica, intensità, qualità tecnica e capacità di coprire entrambe le fasi di gioco.

Allegri conosce bene il valore di Anguissa e lo ritiene una pedina importante per il suo progetto. Aurelio De Laurentiis vuole blindare il centrocampista prima che la situazione si complichi ulteriormente. Il Napoli si trova davanti a una scelta: aumentare significativamente l’offerta salariale oppure rischiare di perdere un giocatore che ha vinto due Scudetti e una Supercoppa Italiana con la maglia azzurra. Con l’inizio della nuova stagione alle porte, il tempo per trovare un accordo sul rinnovo di Anguissa sta diminuendo rapidamente e l’Atalanta continua a osservare ogni sviluppo della trattativa.