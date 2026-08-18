Incredibile Osimhen, offerta di 130 milioni dell’Al-Hilal: quanto incasserebbe il Napoli

Osimhen lontano da Istanbul: l’Al-Hilal prepara 130 milioni per il Galatasaray, il Napoli percepirà una somma dalla cessione secondo, quanto riporta il giornalista turco Ali Naci Kucuk.
Al-Hilal e la maxi-offerta: 130 milioni più 20 di bonus
Il club saudita ha già messo sul tavolo una cifra monstre per strappare il nigeriano dai turchi. La disponibilità a salire fino a 150 milioni dimostra la determinazione della società araba nel completare l’operazione. Non si tratta di una semplice sondaggio, ma di una proposta concreta che il Galatasaray non può ignorare facilmente.
Napoli: il 10% della plusvalenza garantisce liquidità
Gli azzurri osservano con attenzione gli sviluppi della trattativa. Qualora il Galatasaray cedesse il nigeriano, il club partenopeo incasserebbe automaticamente una percentuale sulla cifra totale, una clausola che genera profitti senza intervento diretto. Con 130 milioni di base, il Napoli percepirebbe almeno 13 milioni di euro.
Questa dinamica di mercato non è casuale. Quando il Napoli cedette Osimhen, inserì protezioni economiche ben precise nel contratto. L’ipotesi di una cessione a una società saudita ricca rappresenta uno scenario che aumenta il valore della transazione rispetto a qualsiasi altra destinazione europea.
La posizione del club partenopeo rimane prudente ma interessata. Monitora ogni mossa del Galatasaray. Se i sauditi dovessero formalizzare l’offerta e il club turco accettasse, gli azzurri beneficerebbero economicamente del 10% della cifra finale.
L’Al-Hilal continua a investire massicciamente nel mercato internazionale, e Osimhen rappresenta esattamente il profilo che la Saudi Pro League insegue: attaccante di livello mondiale, ancora nel pieno della carriera, capace di fare la differenza immediata. Il Napoli aspetta sviluppi concreti sulla cessione del nigeriano dal Galatasaray.