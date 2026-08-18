Napoli, dal possibile addio al rinnovo: contratto fino al 2030

Frank Anguissa è pronto a rinnovare con il Napoli fino al 2030: le parti sono al lavoro per chiudere l’accordo triennale, con solo 500mila euro di distanza sull’ingaggio da risolvere.

Anguissa blindato: Allegri accelera il rinnovo

L’arrivo di Massimiliano Allegri ha cambiato le prospettive. Il tecnico ha confermato immediatamente la centralità del centrocampista camerunense nella sua idea tattica, eliminando ogni dubbio residuo su una possibile partenza. La società ha risposto rafforzando la posizione: il Napoli non cede Anguissa e procede spedito verso il prolungamento del contratto.

I segnali concreti arrivano direttamente da Castel di Sangro. L’agente storico Maxime Nana e il manager Giovanni Branchini si sono presentati al ritiro nei giorni scorsi, confermando la serietà dei colloqui con il club. La fumata bianca non è lontana: le trattative proseguono su un’unica questione ancora aperta, l’adeguamento dell’ingaggio.

Il nodo economico: 500mila euro separano l’intesa

Quale ostacolo rimane? La distanza tra domanda e offerta sull’aspetto economico. Il Napoli propone un piccolo ritocco verso l’alto, mentre l’entourage di Anguissa chiede cifre leggermente superiori: ballano 500mila euro annui. Una differenza minima considerando l’importanza strategica del giocatore e la durata dell’accordo proposto.

Il nuovo contratto avrà validità fino a giugno 2030, quando Anguissa avrà 34 anni. Attualmente il suo contratto scadeva nel 2027, ma il Napoli ha già esercitato l’opzione unilaterale per un ulteriore anno. Questo rinnovo triennale rappresenta un’ulteriore estensione della permanenza del camerunense in azzurro.

Anguissa, il pilastro ritrovato dopo l’infortunio

La strada verso questo accordo non è stata lineare. A novembre l’infortunio al bicipite femorale sinistro aveva interrotto i dialoghi precedenti, relegando Anguissa lontano dal campo per mesi. In estate era finito al centro di varie ipotesi di mercato, con dubbi sulla sua permanenza. Spalletti e Conte avevano costruito due scudetti con lui come architrave del centrocampo, ma l’ultima stagione aveva generato incertezze.

Ora il quadro è completamente diverso. Il giocatore si trova benissimo in città e ha aperto da tempo a questa possibilità di prolungamento. Sarà un pilastro centrale anche nel nuovo progetto di Allegri, proprio come lo era stato nei cicli precedenti. La società ha deciso: Anguissa non si tocca, anzi si rinforza il legame con una nuova intesa pluriennale.

Quando arriverà la firma del rinnovo Napoli-Anguissa

I tempi restano ancora da definire con precisione, ma i colloqui proseguono senza intoppi. Una volta trovato l’accordo sui 500mila euro di differenza economica, la firma potrebbe arrivare in tempi brevi. Il Napoli vuole chiudere questa pratica prima dell’inizio della stagione regolare, consolidando così la certezza di una colonna portante del centrocampo azzurro per i prossimi tre anni. Anguissa resterà al centro del progetto napoletano fino al 2030.