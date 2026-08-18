Favasuli al Napoli: “Realizzo un sogno. Di Lorenzo e De Bruyne…”

Costantino Favasuli è a un passo dal diventare calciatore del Napoli. Il terzino proveniente dal Catanzaro svolgerà in giornata le visite mediche e attende solo la firma sul contratto con gli azzurri.

Il giovane difensore ha rilasciato le prime dichiarazioni da quasi-azzurro al Corriere dello Sport, tracciando un quadro emotivo di chi sta per vivere una svolta decisiva nella carriera.

“Sto realizzando il mio sogno. Non vedo l’ora, se Dio vorrà. Tutto questo mi sembra incredibile”.

Ha dichiarato Favasuli, sottolineando come la scelta del Napoli sia stata immediata e priva di tentennamenti nonostante altre offerte ricevute.

Favasuli e Di Lorenzo: crescere alle spalle di un’eccellenza

La prospettiva di affiancare Giovanni Di Lorenzo rappresenta il valore aggiunto principale dell’operazione. Favasuli conosce bene la caratura del capitano azzurro:

“Di Lorenzo è un giocatore incredibile e un grandissimo professionista. Con lui posso migliorare tanto, mi basterà guardarlo”.

Il terzino non nasconde l’ambizione di seguire un percorso simile, sia in club che in Nazionale, proprio come ha fatto Di Lorenzo vincendo l’Europeo. La videochiamata dal ritiro con il capitano e l’agente ha rappresentato il momento della consacrazione emotiva dell’affare.

La crescita alle spalle di uno dei migliori terzini d’Europa rappresenta una opportunità formativa rara per un giovane calciatore. Favasuli sa che dovrà farsi trovare pronto e mettere a disposizione tutte le energie per conquistare spazio.

“Noi giovani abbiamo tutti bisogno di crescere. Basta solo farci giocare”.

De Bruyne e McTominay: l’università del calcio azzurra

Altrettanto impressionante è la reazione di Favasuli di fronte ai nuovi compagni che troverà nel Napoli. La presenza di Kevin De Bruyne lo lascia a bocca aperta, per la consapevolezza professionale di chi dovrà allenarsi quotidianamente contro un fuoriclasse.

“Uno così lo vedi muoversi in campo e sei all’università del calcio, lo osservi e dici solo: tanta roba”.

Favasuli non dimentica i dettagli umani della nuova avventura. Ha parlato della fidanzata che lo raggiungerà, anche se non sempre, e della voglia di scoprire la città.

“Non conosco ancora la città, la voglio scoprire presto. E voglio mangiare una pizza”.

Una frase che racchiude il mix tra serietà professionale e entusiasmo genuino del calciatore. Insieme a Favasuli è atteso anche Badiashile in queste ore, un altro rinforzo che dovrà aiutare Allegri nella lotta al titolo.