Neres, incognita fisica? Allegri ha deciso sul suo futuro al Napoli

David Neres non lascerà il Napoli. Come rivela Il Mattino, la dirigenza partenopea ha chiuso definitivamente alle offerte arrivate da club europei e sudamericani per l’attaccante brasiliano, confermando la sua permanenza in rosa.

Neres bloccato dal Napoli: niente mercato per il brasiliano

La decisione è netta e condivisa tra società e allenatore. Il Napoli, secondo quanto riportato da Il Mattino, ha comunicato che Neres resterà a disposizione di Massimiliano Allegri nonostante i tentativi di vari club di portarlo via. L’ex calciatore del Benfica era tornato a essere oggetto di interesse sul mercato, ma la dirigenza ha scelto di mantenerlo in squadra. Il brasiliano continua il suo recupero dall’infortunio che lo ha costretto a stare fuori dai campi e a sottoporsi a un intervento chirurgico.

Questa scelta riflette la fiducia del tecnico livornese nelle qualità dell’attaccante e la volontà della società di avere a disposizione un’alternativa offensiva di qualità per la stagione. Il Napoli preferisce attendere il pieno recupero di Neres piuttosto che cedere alle pressioni del mercato.

Allegri e il Napoli concordi: progetto comune per Neres

Non c’è disaccordo tra il tecnico e la dirigenza sulla questione. Sia Allegri che la società sono pienamente allineati sulla permanenza del calciatore brasiliano. Il mister livornese avrà quindi a disposizione Neres una volta che avrà completato il suo percorso di recupero, potendo contare su un giocatore con esperienza internazionale e capacità di fare la differenza nelle ripartenze. La scelta di tenerlo in rosa dimostra come il club consideri il brasiliano un elemento importante per i piani tecnici della nuova stagione.

Sul fronte del calciomercato continuano però i movimenti: la dirigenza lavora su altri fronti per completare la rosa a disposizione di Allegri, con attenzione anche a profili in difesa e a possibili alternative offensive. La permanenza di Neres, comunque, rappresenta una certezza su cui costruire il progetto tecnico per i prossimi mesi in azzurro.