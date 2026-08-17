Colpo Badiashile, novità sul suo arrivo in Italia: cambiano i piani per il Napoli

Benoit Badiashile arriva in Italia oggi per il Napoli: domani svolgerà le visite mediche a Villa Stuart, poi la firma e il trasferimento a Castel Volturno.

Badiashile al Napoli: la formula del prestito con diritto

La trattativa con il Chelsea si è sbloccata dopo settimane di stallo. Secondo il Corriere dello Sport, Badiashile arriverà a Roma con un giorno di anticipo, atterrando nella capittale già oggi prima delle visite mediche di domani. L’operazione si chiude in prestito oneroso da 3 milioni più 1 di bonus, con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. Villa Stuart ospiterà sia Badiashile che Costantino Favasuli, destinato a diventare il vice di Giovanni Di Lorenzo. Due innesti difensivi nella stessa giornata, segnale di un’accelerazione decisa su più fronti.

Favasuli dalla Fiorentina: il vice Di Lorenzo arriva con obbligo

Costantino Favasuli completa il doppio rinforzo difensivo con una formula diversa. L’esterno della Fiorentina arriva con prestito obbligatorio da 1 milione più obbligo di riscatto a 6 milioni dal Catanzaro. L’operazione totalizza 7 milioni complessivi e consolida il progetto difensivo di Manna.

Favasuli ha salutato il Catanzaro in lacrime a Ferragosto, prima della gara di Coppa Italia contro il Südtirol. Un giro di campo al Ceravolo per congedarsi dalla tifoseria calabrese dopo un anno intenso. L’esterno lascia la Serie C con il trasferimento già definito, senza attendere i tempi canonici della finestra di mercato. L’arrivo a Roma domani completa il passaggio verso Napoli.

Doppio colpo in 24 ore: il Napoli accelera su difesa e fasce

La contemporaneità delle visite mediche di Badiashile e Favasuli non è casuale. Giovanni Manna concentra in una singola giornata due operazioni complementari: un centrale di esperienza internazionale e un esterno giovane dalla Serie B. Il rituale medico-burocratico si ripete identico per entrambi: accertamenti a Villa Stuart, firma dei contratti, trasferimento a Castel Volturno per l’inizio della preparazione.

Badiashile si aggiunge a una difesa che necessitava rinforzi dopo gli infortuni estivi. Favasuli fornisce alternative sulla fascia destra. Due profili diversi per età, esperienza e provenienza, ma complementari negli equilibri tattici. Il Napoli chiude la finestra estiva con due innesti difensivi mirati, confermando l’intenzione di Manna di operare con rapidità su più reparti durante il mese di agosto.