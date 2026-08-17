Martinelli al Napoli? Aggiornamento da Moretto: cosa sta accadendo

Gabriel Martinelli rimane blindato all’Arsenal con una valutazione superiore ai 50 milioni di euro. L’Al-Sadd segue da vicino la situazione dell’esterno, allontanando ancora di più il Napoli.

Martinelli si complica: prezzo altissimo e concorrenza dal Qatar

Secondo Matteo Moretto, esperto di mercato, l’Arsenal valuta Martinelli oltre i 50 milioni. Una cifra che allontana immediatamente i club interessati, compresi quelli mediorientali che in questa sessione estiva hanno dimostrato capacità d’investimento significative. L’Al-Sadd monitora il brasiliano e magari potrebbe riuscire ad accontentare queste richieste.

Il Napoli, accostato a Martinelli nelle ultime ore, si trova nella medesima situazione. Nessuna apertura dall’Arsenal su riduzioni di prezzo. Non ci sono margini di negoziazione al ribasso, e qualsiasi club interessato deve presentarsi con 50 milioni sul tavolo. A questo punto della finestra estiva, con il Napoli impegnato su altri fronti di mercato, l’operazione Martinelli resta teorica.

Napoli, la verità sulla trattativa per Martinelli

Negli ultimi giorni, il nome di Martinelli è subentrato con forza nella lista azzurra. Nonostante alcune smentite, si sono continuate a rincorrere le voci in merito ad un possibile tentativo azzurro per lui, parallelamente a quello per il compagno di squadra Gabriel Jesus. Le ultime notizie non sono però confortanti e l’operazione sembra delinearsi sempre più come un sogno che come un’opzione davvero concreta.

La finestra estiva procede verso la sua fase finale. Il Napoli valuterà altri profili: le risorse impiegate su Martinelli rappresenterebbero uno sforzo economico sproporzionato rispetto alle alternative disponibili sul mercato. L’Arsenal tiene saldo il suo esterno, blindato da una valutazione altissimo. Martinelli per il momento resterà a Londra, con un possibile trasferimento in Qatar sullo sfondo. Il calciomercato Napoli continuerà a cercare soluzioni alternative per completare la rosa.