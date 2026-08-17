Napoli, spunta anche un ex Real Madrid: affare a costo zero

Dani Ceballos ha ricevuto l’offerta del Napoli ma la rifiuta: lo spagnolo svincolato aspetta solo il Real Betis e non cambia idea, secondo il Diario de Sevilla.

Ceballos e il Napoli: offerta respinta per lealtà al Betis

Gli azzurri hanno mosso i primi passi concreti per il centrocampista classe 1996, approfittando del suo status da svincolato. Il club partenopeo ha presentato una proposta seria, consapevole di poter rinforzare la mediana senza investire sul cartellino. Una soluzione logica e conveniente per qualsiasi dirigente. Ceballos però ha una sola priorità e non sceglie sulla base del calcolo economico.

Il giocatore è circondato da manifestazioni d’interesse provenienti da società tedesche, arabe e greche, oltre al Bayer Leverkusen. Eppure continua ad aspettare. Come rivela il Diario de Sevilla, “il giocatore è disposto ad aspettare fino alla fine per il Betis”. Non è una questione di ingaggio o di progetto calcistico: è fedeltà pura. Il Real Betis rappresenta la sua scelta e basta.

Dani Ceballos con medaglia al collo durante un evento calcistico con la divisa Adidas del Real Madrid

Perché Ceballos aspetta e il Napoli non convince

Quale motivo lo blocca? Il Betis deve prima concludere le sue operazioni in attacco, e solo dopo il centrocampista diventerà una priorità per la società andalusa. Ceballos si allena individualmente da settimane, in attesa. Il Napoli offre una squadra competitiva e un campionato di rango internazionale, ma la volontà del giocatore è ferma e rappresenta l’ostacolo principale a una fumata bianca azzurra.

Per il club partenopeo la situazione resta aperta ma dipende da fattori esterni. Se il Betis non si muove nei prossimi giorni, Ceballos potrebbe riconsiderare l’offerta napoletana. Se invece il club andaluso accelera, l’affare è chiuso. Il centrocampista svincolato mantiene il controllo totale della sua destinazione, e al momento ha scelto di attendere Siviglia piuttosto che accettare il Napoli.