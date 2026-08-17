Gabriel Jesus e il Napoli, qual è la verità: c’è un grosso ostacolo

Gabriel Jesus resta nel mirino del Napoli per l’attacco, ma l’operazione si complica. La Gazzetta dello Sport rivela che i costi dell’operazione rischiano di essere davvero troppo alti per le casse del club.

Gabriel Jesus e l’Arsenal: l’esclusione che parla

L’assenza del centravanti dalla panchina nella finale di Community Shield non è casuale. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, questo rappresenta un chiaro segnale delle dinamiche interne al club londinese: sarà addio. Il Napoli monitora la situazione con attenzione, consapevole che ogni movimento dell’Arsenal potrebbe riaprire scenari di mercato. La scelta di non portarlo neanche in panchina suggerisce una valutazione già definita sulla sua posizione nella rosa.

Napoli-Gabriel Jesus: il costo proibitivo blocca tutto

L’ostacolo principale rimane di natura economica. Secondo La Gazzetta dello Sport, servirebbero una ventina di milioni di euro per il cartellino, cifra che potrebbe addirittura rivelarsi insufficiente. L’ingaggio rappresenta un ulteriore scoglio: circa sei milioni annui per convincere il brasiliano a trasferirsi in Serie A. Il Napoli non accelera su questo fronte, consapevole che altre priorità di mercato richiedono risorse immediate.

La concorrenza internazionale aggrava ulteriormente la situazione. Diversi club europei mantengono vivo l’interesse per Jesus, trasformando la trattativa in un’asta dove il prezzo lievita costantemente. Gli azzurri preferiscono non entrare in competizione diretta su questa operazione, almeno non nelle prossime settimane.

Tempistiche lunghe: il Napoli sceglie di attendere

Cosa succederà nelle prossime settimane? Il Napoli continuerà a monitorare senza accelerare. Gabriel Jesus resterà nella lista dei nomi seguiti, ma una definizione concreta non è attesa prima dei giorni conclusivi del mercato, quando il mercato europeo avrà assunto contorni più nitidi e magari l’operazione potrà chiudersi a cifre inferiori.

L’esclusione dalla Community Shield potrebbe facilitare eventuali trattative future: se l’Arsenal decidesse di cederlo, Jesus sarebbe disponibile a condizioni diverse rispetto a oggi. Il Napoli ha il tempo di aspettare, sapendo che il calciomercato estivo riserva ancora sviluppi importanti per Gabriel Jesus e il club partenopeo.