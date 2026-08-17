Cacciamani, spunta l’ipotesi Napoli? Le difficoltà del Torino e la cifra richiesta

Alessio Cacciamani finisce nel mirino del Napoli mentre il Torino è costretto a fare valutazini di bilancio che costringe a vendere. L’esterno classe 2007 rientra tra i possibili partenti per fare quadrare i conti in casa granata.

Le difficoltà economiche del Torino sono ormai pubbliche. Il Direttore Sportivo Gianluca Petrachi ha ammesso senza giri di parole:

“La società quest’anno perde intorno ai 20 milioni e quindi, naturalmente, bisogna fare anche delle cessioni”.

La squadra piemontese non ha scelta: la riduzione delle perdite passa per il mercato in uscita, e i giovani talenti rappresentano la risorsa più concreta per generare plusvalenze.

Cacciamani nel mirino azzurro: la valutazione del Torino

Cacciamani rientra esattamente nei profili ricercati dal Napoli. L’esterno, tornato al Torino dopo l’esperienza in prestito alla Juve Stabia, è uno dei punti di forza della rosa granata e ha attirato l’attenzione di diversi club, incluso quello partenopeo. La dirigenza napoletana segue il giovane con interesse specifico, consapevole delle sue potenzialità di crescita. Il Torino per cederlo chiede una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro. Un importo consistente, ma non proibitivo per un club di ambizioni europee come il Napoli.

Qual è il vantaggio concreto di questa operazione per gli azzurri? Cacciamani è un Under e non occuperebbe uno slot nella lista UEFA, un dettaglio che amplifica il valore dell’investimento in ottica di gestione tecnica e normativa. La giovane età garantisce margini di apprezzamento significativi nei prossimi anni, trasformando l’acquisto in una scelta di prospettiva oltre che di immediata utilità tattica.

Il Napoli accelera: l’interesse concreto di Manna

Giovanni Manna ha già dimostrato attenzione verso il profilo di Cacciamani. La ricerca di giovani talenti rappresenta una priorità della gestione attuale, soprattutto in zone di campo come l’esterno dove la qualità tecnica e la dinamicità sono fondamentali. Il club partenopeo potrebbe muovere passi concreti nelle prossime settimane, approfittando della necessità del Torino di monetizzare le risorse giovanili per risanare il bilancio.

La finestra di calciomercato estiva rimane aperta, e il Napoli dispone ancora di margini operativi per completare la rosa. L’operazione Cacciamani rappresenterebbe un rinforzo mirato per il presente e un’opportunità di crescita per il futuro, trasformando una esigenza economica del Torino in una convenienza per il progetto tecnico azzurro.