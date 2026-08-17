Incredibile Gabriel Jesus, un club di Serie A può soffiarlo al Napoli: cosa sta succedendo

Gabriel Jesus non scende in campo all’Arsenal e il Napoli accelera. L’attaccante brasiliano rimane fuori dalle liste della Premier League: servono 20 milioni per il cartellino e 6 per l’ingaggio annuale, cifre importanti ma trattabili grazie alla scadenza del contratto a giugno 2027.

Jesus fuori dalle liste: l’Arsenal lo spinge via

La situazione del 29enne è diventata insostenibile. Durante la Community Shield vinta 3-0 contro il Manchester City, Jesus ha osservato novanta minuti dalla tribuna. La Football Association limita a 25 i giocatori over 21 in rosa, e Mikel Arteta ha scelto di non includerlo. Questa esclusione non è temporanea: rischia di protrarsi per tutta la stagione, costringendo il brasiliano a cercare una soluzione altrove. Il Napoli rappresenta una destinazione concreta, ma non l’unica.

De Laurentiis e il suo staff hanno identificato Jesus come il rinforzo offensivo ideale. Il prezzo è quasi proibitivo: il cartellino si aggira intorno ai 20 milioni, sebbene la situazione contrattuale dell’Arsenal renda lo scambio meno vantaggioso rispetto a sei mesi fa. L’ingaggio da 6 milioni annui rappresenta un impegno importante per le casse azzurre, già alleggerite dalla cessione di Lukaku al Fenerbahce.

Fiorentina: la minaccia concreta per Napoli

Secondo il giornalista Nicolò Schira:

“Se Kean dovesse andare via dalla Fiorentina chissà che non possa fare un pensierino su Gabriel Jesus che è un’idea anche del Napoli”.

La viola rappresenta una concorrenza seria e inattesa. Il Como ha già presentato un’offerta per Moise Kean, creando uno scenario che potrebbe spingere Paratici a virare su Jesus per il centenario della Fiorentina.

Il rapporto tra Paratici e Giovanni Branchini, agente del brasiliano, gioca a favore dei toscani. Come sottolinea Schira, un vantaggio relazionale che il Napoli non possiede nella stessa misura. Questo legame potrebbe facilitare una trattativa accelerata dalla Fiorentina, complicando i piani azzurri.

Il nodo Lang: prima la cessione, poi l’arrivo di Jesus

Il Napoli non può procedere senza una partenza in attacco. Noa Lang rappresenta la chiave di volta: sia l’Ajax che il Galatasaray hanno presentato offerte tra 15 e 20 milioni. L’olandese ha già accettato entrambe le destinazioni. Una volta completata questa cessione, i partenopei avranno il margine finanziario per affondare il colpo su Jesus.

La tempistica è critica. Questa settimana risulta decisiva per Lang: il trasferimento potrebbe sbloccarsi a breve, aprendo la strada a Jesus nella settimana successiva. Il Napoli segue il protocollo consolidato: prima vendere, poi comprare. La Fiorentina, però, non attenderà passivamente. Se Kean dovesse partire verso Como, l’inserimento viola su Jesus diventerebbe immediato e concreto. La corsa per il brasiliano dell’Arsenal entrerà nella fase decisiva una volta che Lang avrà trovato una nuova squadra.