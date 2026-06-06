Calciomercato Napoli, doppio annuncio di Pedullà: “Lobotka-Juve, ecco la verità. Si valuta un addio a sorpresa”

Il centrocampo del Napoli è pronto a vivere una rivoluzione. A dare importantissimi aggiornamenti, Alfredo Pedullà di Sportitalia, che ha fornito dettagli inediti anche su un possibile addio a sorpresa.

Lobotka resta: il pressing della Juve è una mossa fittizia

La Juventus continua a circondare Stanislav Lobotka di attenzioni, ma il suo trasferimento a Torino non accadrà. Il Napoli lo considera imprescindibile e non ha intenzione di cederlo, tantomeno a un club italiano. Secondo Pedullà, il pressing bianconero rappresenta una manovra di facciata priva di fondamento concreto. Gli azzurri hanno costruito il loro sistema di gioco attorno allo slovacco e non intendono smantellare questa struttura.

Se la necessità di vendere dovesse presentarsi, il club partenopeo ha già deciso chi sacrificare. Anguissa rappresenta l’opzione cedibile a centrocampo, non Lobotka. La gerarchia è netta e consolidata.

Anguissa può partire: il domino di De Bruyne

Quale scenario sblocca il mercato? Il futuro di De Bruyne direttamente l’arrivo di Rabiot. Fino a quando non ci sarà certezza su De Bruyne, il francese rimane in stand-by. Il Napoli non ha fretta di muoversi anticipatamente e rischia di trovarsi in una posizione di debolezza negoziale.

I rinforzi già individuati: portiere prioritario

La dirigenza partenopea ha già identificato i profili necessari per completare la rosa. Un portiere è la priorità assoluta, chiamato a sostituire Milinkovic-Savic. Poi un esterno di fascia, Mario Gila come difensore centrale e Andrea Natali come investimento prospettico per il futuro. Il piano è strutturato e articolato.

Questi movimenti dipendono tutti dalla risoluzione della questione De Bruyne. Il mercato napoletano è bloccato su un unico cardine: la certezza sul belga determinerà il resto del domino nel calciomercato Napoli.