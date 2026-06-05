Futuro De Bruyne, arriva l’annuncio di Sky: “C’è uno scenario sempre più concreto”

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De Bruyne esamina la maglia del Napoli in una lussuosa camera d'hotel con vista sul mare

Kevin De Bruyne potrebbe lasciare Napoli già questa estate. Secondo Sky Sport, il belga non ha garanzie di permanenza e la società partenopea valuta una cessione.

De Bruyne: il Napoli non lo blinderà

La posizione del centrocampista belga al Napoli è più fragile di quanto sembri. Come rivela Massimo Marianella di Sky Sport:

Non sono così convinto che De Bruyne resterà a Napoli. Credo che potenzialmente possa lui pensare di rimanere a Napoli, ma non sono sicuro che il Napoli lo terrà”.

L’analisi del giornalista non lascia spazio a interpretazioni: gli azzurri potrebbero decidere di venderlo, indipendentemente dalle intenzioni del giocatore.

De Bruyne rappresenta una pedina di valore assoluto nel bilancio del club, e una sua cessione porterebbe risorse significative nelle casse partenopee. Questo non significa che una partenza sia già decisa, ma il margine di manovra del belga è limitato.

Napoli: la scelta economica sul futuro

Quale scenario è più probabile? Gli azzurri potrebbero preferire incassare una cifra importante piuttosto che mantenere un ingaggio elevato. Il mercato estivo offre opportunità concrete per muoversi, e una cessione di De Bruyne aprirebbe scenari nuovi sia dal punto di vista tattico che finanziario. La società ha dimostrato negli ultimi anni di privilegiare pragmatismo e sostenibilità economica rispetto a sentimentalismi.

De Bruyne stesso potrebbe trovarsi di fronte a un bivio inatteso. Restare a Napoli senza certezze sulla fiducia della dirigenza, oppure cercare attivamente una soluzione altrove. Altre big europee sarebbero disposte a garantirgli stabilità e progetti ambiziosi. Il mercato del calciomercato Napoli entra così in una fase critica, dove il belga diventa il termometro delle ambizioni reali della società per la prossima stagione.

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