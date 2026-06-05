Futuro De Bruyne, arriva l’annuncio di Sky: “C’è uno scenario sempre più concreto”

Kevin De Bruyne potrebbe lasciare Napoli già questa estate. Secondo Sky Sport, il belga non ha garanzie di permanenza e la società partenopea valuta una cessione.

De Bruyne: il Napoli non lo blinderà

La posizione del centrocampista belga al Napoli è più fragile di quanto sembri. Come rivela Massimo Marianella di Sky Sport:

“Non sono così convinto che De Bruyne resterà a Napoli. Credo che potenzialmente possa lui pensare di rimanere a Napoli, ma non sono sicuro che il Napoli lo terrà”.

L’analisi del giornalista non lascia spazio a interpretazioni: gli azzurri potrebbero decidere di venderlo, indipendentemente dalle intenzioni del giocatore.

De Bruyne rappresenta una pedina di valore assoluto nel bilancio del club, e una sua cessione porterebbe risorse significative nelle casse partenopee. Questo non significa che una partenza sia già decisa, ma il margine di manovra del belga è limitato.

Napoli: la scelta economica sul futuro

Quale scenario è più probabile? Gli azzurri potrebbero preferire incassare una cifra importante piuttosto che mantenere un ingaggio elevato. Il mercato estivo offre opportunità concrete per muoversi, e una cessione di De Bruyne aprirebbe scenari nuovi sia dal punto di vista tattico che finanziario. La società ha dimostrato negli ultimi anni di privilegiare pragmatismo e sostenibilità economica rispetto a sentimentalismi.

De Bruyne stesso potrebbe trovarsi di fronte a un bivio inatteso. Restare a Napoli senza certezze sulla fiducia della dirigenza, oppure cercare attivamente una soluzione altrove. Altre big europee sarebbero disposte a garantirgli stabilità e progetti ambiziosi. Il mercato del calciomercato Napoli entra così in una fase critica, dove il belga diventa il termometro delle ambizioni reali della società per la prossima stagione.