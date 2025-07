Napoli, sfuma definitivamente l’attaccante: è in sede per la firma

Nulla da fare per gli azzurri: il giovane bomber ha scelto un’altra squadra di Serie A. La conferma arriva proprio in queste ore

Sono giorante sempre più calde e vive per il calciomercato estivo della società azzurra, intenzionata a mettere a disposizione di Antonio Conte un reparto offensivo di tutto rispetto, in grado di perfmorare al meglio in tutte le competizioni di cui farà parte.

Dopo gli ormai noti acquisti di De Bruyne e Marianucci e l’imminente approdo di Noa Lang dopo l’accordo della trattativa ormai ai dettagli con il Psv, il Napoli continua a muoversi per regalare una valida alternativa a Lukaku.

La pista concreta è sempre quella legata a Lorenzo Lucca, ma il Napoli è stato vicino anche ad una giovane promessa protagonista la scorsa stagione e che ora però è pronta a vestire un’altra maglia della Serie A.

Il Napoli ha provato ad acquistarlo a gennaio: ora va all’Inter

La società azzurra aveva testato il terreno già nell’ultima sessione invernale di calciomercato e nelle ultime settimane, senza però mai affondare il colpo decisivo, vista la distanza tra la richiesta del Parma e la proposta del Napoli.

Si tratta dell’attaccante Ange-Yoan Bonny, classe 2003 che nell’ultima stagione ha collezionato 6 reti e 4 assist in 37 partite alla sua prima esperienza in A. Come riportato da ‘TuttomercatoWeb’, il francese è attualmente in sede a Milano per firmare un contratto da 2 milioni a stagione che lo legherà all’Inter fino al 2029, con il Parma che incasserà in totale 25 milioni di euro.

Il Napoli ora sembra intenzionato ad avanzare la trattativa per Lorenzo Lucca, in modo tale da chiudere il reparto offensivo e spostare l’attenzione su altri acquisti. Occhio però al nuovo nome caldo legato a Moise Kean della Fiorentina, che nelle ultime ore è finito sul taccuino del ds Manna.