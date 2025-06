Caso Osimhen, da domani un vero problema: quanto pesa nelle casse del Napoli

Continua la telenovela Napoli-Osimhen e da domani entrerà ancora di più nel vivo

Il Napoli è sicuramente tra le squadre più attive in questa sessione estiva di calciomercato. Dopo gli ormai noti acquisti di De Bruyne e Marianucci, si continua a lavorare per rafforzare la squadra di Antonio Conte prima della partenza per Dimaro del 17 luglio.

I nomi caldi sono sempre quelli legati a Noa Lang, prossimo a vestire la maglia azzurra, e di Lorenzo Lucca sempre più vicino ad approdare all’ombra del Vesuvio con Darwin Nunez che guarda il tutto da lontano con il binocolo.

La società azzurra però non pensa solo ad acquistare, ma a risolvere anche i problemi dentro casa e Victor Osimhen è il problema principale che la dirigenza partenopea deve risolvere il prima possibile. E da domani il nigeriano sarà un vero e proprio sassolino nella scarpa.

Da domani Osimhen torna sulla busta paga del Napoli: ecco quanto costerà

Il prestito al Galatasaray scade oggi e, da domani 1° luglio, Victor Osimhen sarà (di nuovo) un giocatore del Napoli. Un vero e proprio separato in casa che, come riportato da ‘Il Mattino’, costerà al Napoli la bellezza di 193mila euro lordi per ogni settimana in cui il nigeriano sarà di proprietà azzurra.

Per questo il Napoli ha fretta di vendere il suo ex bomber per alleggerire il monte ingaggi e incassare i 75 milioni richiesti dalla clausola (valida fino al 15 luglio per squadre estere). Le opzioni a disposizione del nigeriano sono sempre due: accettare le avance dell’Al Hilah di Inzaghi e del un contratto faraonico proposto, o ritornare al Galatasaray.

Il Napoli vuole vendere e per il momento riflette sulla possibilità di portarlo con se al ritiro estivo di Dimaro o lasciarlo a Castel Volturno in attesa di un’offerta che soddisfi società e, soprattutto, calciatore. Un’importante vendita che sbloccherebbe altre situazioni di mercato.

La vendita di Osimhen sbloccherebbe altre trattative: ecco quali

La dirigenza azzurra vuole rinforzare tutti i reparti della rosa di Antonio Conte e vendere Osimhen, garantirebbe un’ulteriore ingresso per spingere in maniera decisa sull’acquisto di altri giocatori. Più di tutti il duo Ndoye-Beukema sempre più intenzionati a vestire la maglia azzurra, ma con il Bologna che frena questa speranza: la richiesta per entrambi è di 80 milioni.

La vendita di Osimhen potrebbe riaprire anche un’importante parentesi su Darwin Nunez, messo al momento da parte dagli azzurri, che hanno appunto virato il maniera decisa su Lorenzo Lucca, per il costo elevato fissato dal Liverpool (60 milioni). Le prossime due settimane saranno decisive per il Napoli per completare la rosa.