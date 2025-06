Lang – Napoli, dall’Olanda arriva la certezza: non si torna più indietro

Sulla trattativa per vedere Noa Lang con la maglia del Napoli bisogna registrare una certezza che arriva dall’Olanda.

Il Napoli vuole regalare ad Antonio Conte una squadra che sia in grado sia di difende relo scudetto vinto un mese fa che, soprattutto, andare avanti nella massima competizione europea per club: la Champions League.

Proprio per questo motivo, di fatto, il Napoli ha già chiuso i colpi Luca Marianucci (preso dall’Empoli per 9 milioni di euro) e Kevin De Bruyne (ingaggiato a parametro zero dopo il suo mancato rinnovo con il Manchester City di Pep Guardiola). Nel frattempo, però, bisogna registrare una ‘certezza’ per uno degli obiettivi di Giovanni Manna: Noa Lang.

Lang al Napoli, dall’Olanda sono sicuri: ecco l’annuncio

Come riportato dal media olandese ‘ed.nl’, infatti, è tutto fatto per il passaggio dell’attaccante esterno al Napoli. Quest’ultimo ancora deve chiudere un accordo definitivo con il PSV, ma i due club dovrebbero raggiungere nei prossimi giorni l’intesa definitiva.

Anche perché lo stesso Noa Lang spinge per diventare un nuovo calciatore del Napoli guidato da Antonio Conte. Il club partenopeo, dunque, dovrebbe versare ben 30 milioni di euro nelle casse del PSV per acquisire a titolo definitivo le prestazioni dell’esterno offensivo.