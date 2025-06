Nunez – Lucca, il Napoli ha sciolto ogni dubbio: si chiude

In casa Napoli bisogna registrare un importantissimo aggiornamento sulla scelta tra Nunez e Lucca.

Il Napoli, dunque, vuole regalare a Conte una squadra che sia in grado di competere nelle quattro competizioni che dovrà affrontare l’anno prossimo. Gli azzurri, infatti, sono attesi da partire da giocare in Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Proprio per questo motivo, di fatto, Antonio Conte vuole regalare una doppia scelta importante per ogni ruolo. Il Napoli, quindi, è al centro di tante indiscrezioni di calciomercato. Una di queste riguarda la scelta del nuovo attaccante e, dunque, sembra che il club partenopeo abbia preso la decisione su chi prendere tra Nunez e Lucca.

Calciomercato Napoli, ecco chi sarà il nuovo attaccante di Conte

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, l’attaccante italiano è in nettissimo vantaggio sul giocatore del Liverpool. Lucca ha anche trovato un principio d’accordo con il Napoli che, però, ancora deve limare il tutto.

All’Udinese, dunque, dovrebbero andare circa 35 milioni di euro. Tuttavia, oltre a Lucca, il Napoli è pronto a prendere Gennaro Borrelli, che dovrebbe prendere il posto di Simeone.

Il Napoli, quindi, ha scelto Lucca come nuovo attaccante. Ecco i tre motivi che hanno portato il club partenopeo a virare sul giocatore italiano e non Nunez: maggiore conoscenza del calcio italiano (anche se l’uruguaiano ha più esperienza internazionale), costa la metà dell’attaccante del Liverpool (i ‘Reds’ chiedono infatti sempre 60 milioni) e l’accettazione di partire come riserva di Lukaku.