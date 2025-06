Ndoye e Beukema al Napoli, arriva la svolta: la mossa decisiva

Svolta improvvisa nella trattativa per Ndoye e Beukema: pronta una mossa decisiva nelle prossime ore.

Il Napoli è davvero scatenato sul mercato. Dopo aver già ufficializzato gli acquisti di Marianucci e De Bruyne, il club azzurro è oramai vicinissimo a chiudere anche per Noa Lang.

Non è però finita qui e nelle prossime ore il club è pronto a spingere nuovamente anche per la doppia trattativa con il Bologna per Ndoye e Beukema. Le richieste del Bologna sono elevatissime, ma arrivano nuovi aggiornamenti.

Napoli pronto ad aumentare l’offerta per Ndoye e Beukema

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, il Napoli sarebbe infatti pronto ad aumentare la sua offerta per Beukema, andando oltre i 30 milioni di euro. Non solo, perché a sua detta il club potrebbe aumentare la sua proposta anche per Ndoye: l’esperto di mercato infatti afferma che il club sarebbe pronto ad investire proprio per lo svizzero del Bologna la cifra che verrebbe eventualmente risparmiata acquistando una prima punta più economica.

Le ultime notizie vanno proprio in tal senso: il Napoli, secondo quanto riportato nelle scorse ore da Gianluca Di Marzio, sarebbe pronto infatti a chiudere all’inizio della prossima settimana per Lorenzo Lucca, che ha sorpassato nelle gerarchie azzurre per il ruolo Darwin Nunez.

Il centravanti dell’Udinese costerebbe praticamente la metà rispetto quello del Liverpool e questa scelta potrebbe così essere propedeutica ad una spesa maggiore sugli esterni d’attacco. Il primo colpo in quest’altro ruolo sarebbe così Lang, mentre il secondo diventerebbe Ndoye (in vantaggio su Chiesa).

Ndoye-Beukema, aumentano le chances di doppio colpo

Il Napoli ora ci crede di più a questo doppio colpo. Potrebbe esserci proprio la scelta di effettuare questo costoso investimento (che potrebbe arrivare a toccare gli 80 milioni di euro complessivi), dietro l’ulteriore decisione di puntare per Lucca come prima punta. La pista che porta a Darwin Nunez avrebbe comportato un notevole investimento (da almeno 60 milioni di euro) e così il club potrebbe aver scelto di optare per una pista meno costosa per spendere questi soldi in altri ruoli.

Resta da capire solo quanto il Bologna sia propenso a cedere entrambi i suoi top player, ma se il Napoli dovesse davvero avvicinarsi significativamenre alle esose richieste dei felsinei diventerebbe davvero difficile rifiutare. Un assist ulteriore potrebbe anche arrivare dai calciatori, che hanno entrambi aperto alla destinaziona azzurra.