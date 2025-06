Conte è rimasto al Napoli per un solo motivo: l’intervista svela tutto

Con un Napoli sempre più al centro del calciomercato, arriva un’ulteriore indiscrezione su Antonio Conte

La società azzurra è concentrata a rafforzare la rosa di mister Conte in vista della prossima stagione. Ma non solo voci di mercato hanno messo al centro di dibattiti il Napoli: gli acquisti importanti di De Bruyne e Marianucci, hanno attirato l’attenzione anche di ex giocatori di Serie A che hanno voluto dire la propria sul rapporto tra Antonio Conte e il presidente De Laurentiis con importanti retroscena sulla vicenda

L’intervista dell’ex Inter: l’elogio al Napoli

In un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, l’ex nerazzurro Christian Vieri ha voluto evidenziare i motivi che hanno spinto Antonio Conte a rimanere al Napoli:

“Se è rimasto vuol dire che De Laurentiis ha messo sul tavolo argomenti concreti, molto interessanti. Il presidente del Napoli spenderà parecchio, senza però buttare via i soldi. Come giusto che sia”

Vieri ha poi voluto elogiare la forza del Napoli in vista della prossima stagione con un occhio ad un’altra competizione: