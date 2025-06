Calciomercato Napoli, non solo Lang: si chiude in settimana

Calciomercato Napoli, ci sono novità per il club partenopeo che punta tutto su un giovane fuoriclasse del campionato spagnolo.

Il mercato estivo del Napoli entra nel vivo con trattative che presto potrebbero regalare gioia ai tifosi partenoperi. Arrivano nuovi punti di svolta sia dal punto di vista degli acquisti che delle cessioni. A parlarne è il giornalista Mario Fabbroni che, ai microfoni di Radio Napoli Centrale, ha rilasciato alcuni importanti aggiornamenti sul futuro e sulle decisioni di mercato della dirigenza partenopea.

Napoli pronto a chiudere un colpo di mercato: i dettagli

Un obiettivo del Napoli, verso la chiusura. Si tratta dell’operazione Juanlu Sanchez che secondo il giornalista potrebbe concretizzarsi già entro la fine della settimana. Ha così dichiarato:

“Dopo Lang, si può chiudere in settimana anche per Juanlu Sanchez”.

Il giovane esterno del Siviglia, classe 2003, è tra i profili individuati per rinforzare la corsia laterale. Risponde all’identikit di calciatore versatile e duttile, con una discreta tecnica e margini di miglioramento molto ampi.

Secondo le indiscrezioni, il Napoli avrebbe già presentato una bozza di proposta: un trasferimento a titolo definitivo con una valutazione che si aggira intorno ai 7-8 milioni di euro, ma con la possibilità di modulare la cifra attraverso l’inserimento di contropartite tecniche.

Il suo arrivo e quello di Lang garantirebbero al Napoli nuovi innesti e rinforzi per la difesa dello Scudetto. Dopo l’arrivo di Kevin De Bruyne, gli azzurri si preparano a sorprendere ancora i tifosi azzurri, che sperano in una nuova stagione indimenticabile.

Manna e il suo staff, però, si muovono anche dal punto di vista delle cessioni per sfoltire l’organico e dare maggiore equilibrio alla rosa.

Sanchez a Napoli, si può fare: l’alleato azzurro per la trattattiva

La trattativa di Sanchez potrebbe essere agevolata proprio grazie ad un azzurro. nello scambio con il Siviglia, potrebbe inserirsi proprio Giovanni Simeone. L’attaccante argentino ha contribuito alla conquista dei due scudetti azzurri, ma è alla ricerca di maggiori certezze e continuità.

Secondo Fabbroni, l’ipotesi siviglia diventa plausibile: il club spagnolo è alla ricerca di un centravanti con esperienza che possa guidare l’attacco. Resta da capire quali saranno i tempi tecnici dell’eventuale definizione. La sensazione è che la prossima settimana possa rivelarsi decisiva.

L’operazione, in questo scenario, avrebbe una doppia valenza: da un lato consentirebbe al Napoli di ringiovanire l’organico e di mettere le basi per un rinnovamento graduale; dall’altro permetterebbe a Simeone di tornare in Liga, un campionato che ha sempre esercitato un certo fascino per motivi personali e professionali.