Napoli su Juanlu Sanchez e Marc Pubill, chi sono gli obiettivi di Conte: ruolo e cifre

Gli azzurri, attraverso Giovanni Manna, hanno portato avanti un blitz nella giornata di oggi per un doppio colpo dalla Spagna: i costi delle operazioni

Il Napoli è scatenato. Nella giornata dedicata a Kevin De Bruyne il direttore sportivo Giovanni Manna non era a Roma. Uno dei grandi artefici di un’operazione di mercato storica, è volato in Spagna per chiudere il prima possibile un doppio colpo in entrata. Se da un lato, la società ha ufficializzato un affare leggendario, portando in rosa un 33enne, dall’altra parte l’occhio sui giovani è apertissimo, con due classe 2003 nel mirino.

Notizia di questo pomeriggio, di cui vi avevamo già accennato, è che il Napoli avrebbe messo gli occhi su Juanlu Sanchez del Siviglia. Insieme a lui, fa sapere Sky Sport, è forte l’interessamento anche nei confronti di Marc Pubill. Per il primo nome c’è fortissimo ottimismo sulla trattativa, mentre per il secondo lo stadio dell’affare non è in uno stato ancora così avanzato.

Juanlu Sanchez e Marc Pubill: chi sono i nomi accostati al Napoli

I due talenti spagnoli non hanno ancora compiuto 22 anni e non sono conosciuti da tutti i tifosi. I più attenti, appassionati di calcio a 360° avranno già sentito i loro nomi, ma è giusto raccontare il perché il Napoli sia interessato a questi due profili.

Partiamo proprio da Juanlu, nato il 15 agosto del 2003 a Montequinto. Cresciuto nelle giovanili del Siviglia, supera tutta la trafila, prima di essere promosso definitivamente in prima squadra nell’estate del 2023. Utilizzato principalmente come terzino destro, ma all’occorrenza in campo anche come esterno d’attacco sempre a destra, il 21enne ha siglato 5 gol e fornito 5 assist in 35 presenze nell’ultima stagione in Liga.

Un profilo molto interessante, duttile e che potrebbe prendere il posto di un partente Mazzocchi come vice Di Lorenzo. Il suo cartellino ha un valore che oscilla tra i 18 e i 20 milioni di euro e, stando a quanto riferito anche dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, lo stato della trattativa è avanzato. Bisognerà convincere il Siviglia, mentre il giocatore ha già accettato la proposta del club.

Sondaggio avviato anche per Marc Pubill, coetaneo di Juanlu Sanchez ancora per pochi giorni, dato che compirà 22 anni il 20 giugno. Nato sempre nel 2003, anche lui ricopre il ruolo di terzino destro e in questa stagione ha giocato nell’Almeria, segnando 1 gol e fornendo 5 assist. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 5 milioni di euro e potrebbe rappresentare un rinforzo ulteriore per la fascia destra azzurra.