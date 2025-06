Napoli, presentazione Kevin De Bruyne: spuntano luogo e data (ESCLUSIVA)

Kevin De Bruyne pronto a rispondere le domande dei giornalisti e alla sua presentazione da nuovo calciatore del Napoli: ecco la data e il luogo della conferenza

A seguito delle visite mediche a Roma e della firma sul contratto con il Napoli, Kevin De Bruyne è andato in vacanza con la sua famiglia. Il giocatore belga ha trascorso il suo compleanno in Sud Africa, ma continuerà a godersi il meritato relax fino al raduno previsto a Castel Volturno.

Infatti, prima della partenza per il ritiro in Trentino, la squadra azzurra effettuerà test atletici nel centro sportivo. Lì, l’ex Manchester City conoscerà tutti i suoi nuovi compagni. Poi il 17 luglio è previsto l’arrivo del Napoli a Dimaro e stando a quanto raccolto da SpazioNapoli, tra il secondo e il terzo giorno di ritiro ci sarà anche la presentazione di Kevin De Bruyne.

De Bruyne, conferenza di presentazione a Dimaro

Secondo quanto appreso dalla redazione di SpazioNapoli, Aurelio De Laurentiis ha in programma il 17 luglio mattina un incontro al Giffoni Film Festival e subito dopo partirà per Dimaro, dove raggiungerà il ritiro della squadra azzurra per essere presente alla conferenza di Kevin De Bruyne in programma tra il 18 e il 19 luglio.

Inizialmente, l’evento a Giffoni Valle Piana con il presidente del Napoli e produttore cinematografico era previsto per il 18 luglio. Poi il cambio nella calendarizzazione dell’evento proprio per permettere al patron azzurro di essere presente alla prima assoluta in conferenza del nuovo acquisto.

In quella circostanza sarà possibile conoscere meglio il ragazzo. Di certo sappiamo tutto dei suoi numeri, della sua personalità in campo e della sua leadership. Ma sarà anche l’occasione per far emergere l’emozione di questa nuova avventura e scoprire alcuni retroscena su come sia nata la trattativa con il Napoli.

Per Kevin sarà anche particolare vivere quest’esperienza in Trentino, lontano da occhi indiscreti e abbracciato dal calore dei napoletani tra le montagne. Di certo il giocatore è abituato a ritiri estivi differenti, con tournée mondiali e amichevoli di lusso. Insomma, una nuova era per il Napoli, ma anche per lo stesso De Bruyne, che dovrà adattarsi presto al nuovo calcio italiano.