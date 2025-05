Simeone fa emozionare i tifosi: lo ha detto durante la festa Scudetto

Giovanni Simeone pazzo di Napoli: il suo commento durante la festa Scudetto è stato fantastico e faràa emozionare i tifosi.

Giovanni Simeone è uno dei pochi calciatori a poter vantare la vittoria di due Scudetti in tre anni. L’argentino, infatti, è uno di coloro che erano presente anche in occasione del tricolore nella stagione 2022/2023 sotto la guida di Spalletti.

Il Cholito ha festeggiato quest’oggi come tutta la squadra la vittoria ottenuta nella parara Scudetto sul lungomare di Napoli. Ai microfoni di Rai 2, il calciatore ha espresso tutta la sua commozione per questo affetto.

Simeone ha inanzitutto rivelato la reazione del padre, Diego Pablo, a questa nuova vittoria:

“Papà è in viaggio verso il Messico, era molto contento per questa vittoria”.

Sulle differenze col primo Scudetto, Simeone rimarca la maggior “sofferenza” di quest’anno:

Simeone ha poi raccontato cosa ha fatto la differenza per arrivare a questo secondo successo, lasciando anche un messaggio d’amore per Napoli:

“Ogni volta che sono entrato ho cercato di dare mano ai compagni: lo puoi fare con i gol ma anche facendo una corsa in più. Sono sempre a disposizione, lo spirito della squadra non deve mai cambiare perché è quello che ci ha portato questi due Scudetti E come fai a non amare Napoli? Ho visto la statua di Maradona in foto ma mi piacerebbe anche andarci”.