Beukema al Napoli si sblocca: l’indizio arriva da Bologna

Ore calde per l’arrivo di Beukema al Napoli con l’indizio che arriva stesso dal Bologna

Con l’imminente apertura del calciomercato estivo, il Napoli è pronto ad affondare ulteriori acquisti dopo quelli certi di De Bruyne e Marianucci. La società azzurra vuole mettersi ai ripari in tutti i reparti viste le tante competizioni a cui parteciperà nella prossima stagione.

Gli osservati speciali sono da tempo Noa Lang e Lorenzo Lucca, con Darwin Nunez sullo sfondo. Ma nelle ultime ore, il nome caldo è quello di Beukema con un indizio che arriva stesso dalla squadra di proprietà del difensore, il Bologna.

Il Napoli vuole Beukema e il Bologna cerca il sostituto

Il difensore olandese è da tempo seguito e gradito dalla società azzurra pronta a spingersi in maniera decisa per arriva ad acquistarlo e regalare ad Antonio Conte una valida alternativa a Rrahmani e Buongiorno. E qualcosa nelle ultime ore si sta muovendo. Come riportato, infatti, dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il Bologna starebbe testando il terreno per diversi giocatori che andrebbero a ricoprire l’eventuale buco lasciato dalla partenza di Beukema.

I rossoblù hanno già offerto 10 milioni per lo spagnolo Tarrega (profilo seguito in passato anche dagli azzurri). Il Valencia però ha già mandato al mittente un secco no, ritendendo l’offerta troppo bassa.

Gli altri nomi sulla lista sono quelli di Diogo Leite, Vitik e Ghilardi. Proprio l’italiano sarebbe l’alternativa allo spagnolo, in caso di partenza di uno dei big della difesa emiliana. Tutti giocatori, con un’importante profilo tecnico, che aprono un fondamentale spiraglio nel quale il Napoli è pronto ad infilarsi.

Un giocatore del Napoli potrebbe sbloccare la trattiva Ndoye-Beukema

Il Napoli non molla Ndoye e Beukema due giocatori chiave del club rossoblù. Il Bologna però non ha intenzione di scendere al di sotto degli 80 milioni richiesti. Nelle ultime ore però, il Bologna avrebbe mostrato interesse proprio per un giocatore azzurro.

Secondo il ‘Corriere dello Sport, si tratterebbe di Alessandro Zanoli che potrebbe ricoprire un’importante ruolo soprattutto per abbassare la richiesta degli emiliani soprattutto per l’esterno svizzero.

La richiesta è di 45 milioni più Zanoli: una valutazione troppo alta secondo il Napoli, intenzionata ad abbassare le cifra proposta. I prossimi giorni saranno decisivi per un Napoli intenzionato a chiudere tutte le trattative entro la fine della settimana.