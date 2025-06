Mercato Napoli, arriva l’indizio decisivo: scelto già il sostituto

Indizio decisivo per il mercato del Napoli: è stato già scelto il sostituto di un obiettivo azzurro.

Il Napoli è uno dei club più attivi di questo calciomercato: dopo i due acquisti già ufficiali (Marianucci e De Bruyne), il club azzurro intende infatti chiudere anche tante altre operazioni negli altri reparti.

Un asse molto caldo è quello col Bologna. Il Napoli è infatti fortemente interessato a ben due calciatori di proprietà del club felsineo, cioè Sam Beukema e Dan Ndoye. La trattativa per i due non è però semplice a causa delle elevatissime richieste per cederli da parte del club felsineo, che hanno portato all’esito negativo del primo incontro fra società avvenuto al riguardo. Il Napoli, però, non vuole mollare affatto.

Bologna su Vitik: può essere lui il sostituto di Beukema

Il Napoli può contare infatti sull’apertura al trasferimento di entrambi i calciatori, con quella più forte da parte di Beukema, con cui sembra esserci anche l’accordo sui termini contrattuali. Le ultime novità che emergono dal Bologna sono anche un piccolo segnale di resa: secondo quanto riportato infatti da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, la società felsinea starebbe spingendo per il suo sostituto.

Il Bologna è infatti fortemente interessato a Martin Vitik, difensore dello Sparta Praga già cercato nella scorsa estate. L’esperto di mercato riporta anche una clausola rescissoria da 13 milioni nel suo contratto, cifra che il club starebbe pensando seriamente di pagare.

Il collegamento con la vicenda Beukema è evidente: la volontà del calciatore di trasferirsi al Napoli, infatti, di certo non può lasciare una sicurezza assoluta al Bologna, che così inizia già a guardarsi sul mercato alla ricerca del sostituto più adatto.