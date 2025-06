Ndoye e Beukema, il Bologna spiazza il Napoli: lo stato della trattativa

La richiesta del Bologna per Ndoye e Beukema ha spiazzato il Napoli: c’è distanza fra i due club, qual è la situazione.

Il Napoli continua a muoversi alla caccia di acquisti in grado di aggiungere qualità a tutta la rosa. Quest’oggi è stata una giornata molto importante perché il club ha provato un’accelerata per una super trattativa: quella colo Bologna per l’esterno d’attacco Dan Ndoye e il difensore centrale Sam Beukema.

Quest’oggi si è tenuto infatti un incontro col Bologna per provare a capire le richieste per questo “pacchetto”, ma già le prime notizie di oggi hanno evidenziato una certa distanza fra le parti. Arrivano ulteriori aggiornamenti in serata.

Ndoye e Beukema, il Bologna spara altissimo

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa sarebbe abbastanza in salita al momento perché il Bologna ha una richiesta altissima per entrambi i giocatori. Il club felsineo chiede infatti ben 45 milioni per Ndoye e 35 milioni per Beukema.

Queste le parole al riguardo di Gianluca Di Marzio nel corso di Calciomercato- L’originale:

“Il Napoli vuole sia Ndoye che Beukema, quello che è emerso dall’incontro è che le richieste del Bologna sono molto alte. C’è distanza: il Bologna ha chiesto 45 milioni per Ndoye, 35 per Bukema. Il Napoli ha giudicato queste richieste alte, ma le due parti si riaggiorneranno. Almeno ora ci sono i prezzi, capiremo se la trattativa proseguirà per entrambi o no, il Napoli può inserire anche Zanoli”.

Insomma, al momento c’è distanza fra le parti e la trattativa non è vicina alla conclusione. Potrebbe essere una soluzione quella di separare le due trattative e trattare solo uno dei due profili.

Ndoye-Beukema al Napoli, trattativa più fredda

L’incontro di oggi quindi non ha sicuramente avuto l’esito sperato in casa Napoli. Il club azzurro si aspettava, forse, una cifra complessiva che non superasse i 70 milioni, mentre invece le richieste del Bologna toccano gli 80.

Come detto in precedenza, potrebbe ammorbidire la posizione del Bologna magari separare le due trattative: sicuramente è più facile convincere il club felsineo a privarsi di solo una delle sue stelle, utilizzando sempre il j0lly Zanoli.

Il Napoli mantiene comunque gli occhi aperti anche su altre piste di mercato, come ad esempio quella che porta a Federico Chiesa, oltre che al sogno Jadon Sancho. Per la difesa, invece, un altro nome seguito era quello di Chalobah del Chelsea.