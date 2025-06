Ndoye-Beukema, destini opposti: Napoli spiazzato da una richiesta

Il Napoli prosegue a trattare colo Bolgogna per Sam Beukema e Dan Ndoye, ma il destino sembra opposto fra i due: la richiesta spiazza.

Il Napoli continua a pianificare le sue mosse sul mercato per rinforzare la squadra in ogni reparto. Piacciono particolarmente così due calciatori del Bologna: Sam Beukema (difensore centrale) e Dan Ndoye (esterno d’attacco). La speranza del club azzurro era quella di acquistare i due calciatori “in pacchetto”, ma il Bologna sembra poco propenso a privarsi di ben due delle sue stelle e ha sparato altissimo per loro. Il Napoli non molla e farà di tutto però per portare alla propria corte almeno uno dei due.

Accordo con Beukema, distanza con Ndoye: la situazione

Aggiorna al riguardo l’esperto di mercato Orazio Accomando, che configura una situazione quasi opposta nella trattativa coi due calciatori. Per Beukema, un incontro odierno ha confermato un accordo totale per un ingaggio da 2.5 milioni più bonus. Per Ndoye, invece, ci sarebbe ancora distanza in merito all’ingaggio, con il Napoli che ritiene eccessiva la sua richiesta economica da 4.5 milioni più bonus.

Queste le parole di Accomando al riguardo sul suo profilo X:

“Oggi c’è stato un incontro a Milano tra Manna e Menno Beukema, padre-agente del difensore del Bologna. Confermato accordo per 4 anni a 2.5 +bonus. Napoli a lavoro per ridurre la distanza con il Bologna ma aumenta la fiducia. Distanza per Ndoye, sia su cartellino che ingaggio. La richiesta dello svizzero è di 4.5 a stagione più bonus, cifra ritenuta alta dal Napoli”.