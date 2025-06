Ultim’ora Napoli, affare ai dettagli: in arrivo il colpo in attacco!

Il Napoli sta chiudendo un colpo in attacco: l’affare è ai dettagli per l’esterno offensivo, nelle prossime ore può arrivare la chiusura.

Il Napoli dovrà acquistare un grande esterno offensivo in virtù della cessione a gennaio di Kvaratskhelia e del mancato riscatto di Okafor. Le piste seguite sono davvero tante e potrebbe arrivare anche più di un giocatore in quel ruolo.

Il prescelto sembrava Dan Ndoye, ma sono state poi riscontrare notevoli difficoltà in merito a questa pista. Il Bologna infatti chiede ben 45 milioni per lui, cifra ritenuta eccessiva dal Napoli. In più, è spuntanto anche l’interesse del Borussia Dortmund a complicare ulteriormente le cose. Così il club azzurro starebbe accelerando sempre di più per un altro giocatore in quel ruolo.

Lang-Napoli: affare ai dettagli!

Arrivano infatti conferme univoche in merito ad una trattativa sempre più in stato avanzato per quanto riguarda Noa Lang. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, mancherebbero solo pochi dettagli per chiudere il suo acquisto. La distanza fra i due club è infatti minima, con il Psv che chiede 25 milioni più 5 di bonus e il Napoli che offre 25 milioni più 2 di bonus. Oggi si lavorerà in tal senso, ma sembra una distanza assolutamente colmabile.

Con il giocatore l’accordo contrattuale è già totale, al punto che in questo momento avrebbe messo in stand by altre due proposte (fra cui una dalla Premier).

Tale accordo è confermato anche dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che aggiunge anche come Lang avesse accettato il Napoli già a gennaio, quando era stato designato come sostituto di Kvaratskhelia ma il muro del PSV bloccò immediatamente l’affare.

Lang al Napoli: sarà lui il primo colpo in attacco?

Tutto va quindi verso una chiusura positiva dell’affare che porterà Noa Lang al Napoli. Il club azzurro, secondo quanto riportano gli esperti di mercato, non dovrebbe però accontentarsi di un solo acquisto per quanto riguarda gli esterni offensivi. Rimaangono così apertissime le piste che portano a Ndoye, Sancho e Chiesa.

Lang, così, sarebbe solo uno dei due acquisti che gli azzurri intendono chiudere in questo ruolo. Questa acclerata non è affatto allora una resa rispetto alla trattativa per Ndoye, su cui il Napoli insisterà nonostante le difficoltà nel trovare un accordo col Bologna. Gli azzurri però non si fanno trovare impreparati e sondano ogni pista possibile per l’attacco.