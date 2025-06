Ndoye, l’ultim’ora di Sky spaventa il Napoli: rischia di sfumare tutto

Brutte notizie per gli azzurri riguardo all’esterno del Bologna: la trattativa potrebbe clamorosamente saltare

Dopo aver messo a segno due colpi importanti come Kevin De Bruyne, vera e propria superstar pronta a guidare il nuovo ciclo azzurro, e il giovane Marianucci, il club partenopeo continua a monitorare con grande attenzione il mercato degli esterni offensivi.

Tra i nomi sul taccuino di Giovanni Manna c’è da settimane quello di Dan Ndoye, ala svizzera reduce da un’ottima stagione con la maglia del Bologna.

Ndoye, il Napoli rallenta: inserimento del Borussia Dortmund

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, attraverso un aggiornamento pubblicato sul suo sito ufficiale, ha ribadito che elle ultime ore si è tenuto un incontro tra il Napoli e il Bologna, in cui si è discusso non solo di Ndoye ma anche di Beukema, difensore olandese che piace agli azzurri per rinforzare la retroguardia.

Tuttavia, i dirigenti del club emiliano si sono mostrati rigidi nelle loro richieste economiche: valutazioni alte e nessuna intenzione di fare sconti, almeno per il momento. Parallelamente, il Napoli ha avviato un dialogo diretto anche con l’entourage di Ndoye. Secondo Di Marzio, al momento esiste una distanza sull’ingaggio, ma non è considerata insormontabile.

Ma in trattative come queste, dove il tempo è una variabile decisiva, l’inserimento di un altro club può cambiare tutto. E il nome emerso nelle ultime ore è di quelli pesanti: parliamo del Borussia Dortmund.

Dortmund alla finestra: il punto sulla situazione Ndoye

Il club tedesco, sempre secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ha inserito Ndoye nella lista dei possibili sostituti di Jamie Bynoe-Gittens, in uscita verso il Chelsea.

Il Borussia ha già preso contatti esplorativi per sondare la fattibilità dell’operazione. Al momento non ha affondato il colpo, ma se la trattativa tra Napoli e Bologna dovesse prolungarsi ancora senza esito, i gialloneri potrebbero approfittarne e passare all’azione.

Per il Napoli si tratta quasi di una corsa contro il tempo. Il DS Manna sa che gli azzurri restano in posizione privilegiata, ma nel mercato di oggi basta poco per perdere il vantaggio.

Ndoye rappresenta quel tipo di esterno moderno che può esaltarsi nel sistema di Conte: velocità e duttilità tattica lo contraddistinguono. Proprio per questo, il club azzurro non ha intenzione di farsi soffiare il giocatore. Ma servirà uno sforzo, e forse anche un’accelerata improvvisa.