Sorpresa in diretta, Gargano annuncia l’acquisto: “Mi ha detto che verrà al Napoli”

L’ex Napoli Walter Gargano ha di fatto annunciato in diretta il nuovo acquisto: “Mi ha detto che verrà al Napoli”.

Il Napoli continua a trattare nomi di assoluto livello per il suo calciomercato. L’acquisto di De Bruyne è stato solo il colpo inaugurale di un mercato che, come confermano i recenti rumors, porterà altri acquisti di livello internazionale.

Ora il focus del club sembra essere sull’attacco: sugli esterni, nelle ultime ore è arrivata una decisa accelerata per Lang, ma si trattano anche altri top come Ndoye e Sancho. Come punta, invece, è corsa a due fra Darwin Nunez e Lorenzo Lucca. Proprio su uno di questi nomi arriva un inaspettato aggiornamento da un illustre ex come Walter Gargano.

Gargano: “Nunez mi ha detto che verrà al Napoli”

L’ex centrocampista del Napoli è intervenuto in diretta a Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Inevitabile una domanda sul suo connazionale Nunez, ma la risposta di Gargano è a dir poco sorprendente:

“Ho sentito Darwin Nunez, mi ha detto: ‘si, vengo a Napoli. Aspetto solo di chiudere’ “

Stando a quanto detto da Gargano, quindi, non solo il calciatore avrebbe pienamente aperto al club (come hanno confermato anche gli esperti di mercato), ma sarebbe anche molto speranzoso di un’immimente firma in azzurro.

Manca quindi solo l’accordo fra Napoli e Liverpool, mente fronte giocatore sembra essere praticamente tutto fatto. Ad annunciarlo, uno speciale ex calciatore del Napoli come Walter Gargano.

Nunez-Napoli: siamo alle fasi conclusive?

Le parole di Gargano lasciano quindi intendere di una trattativa in uno stato molto più avanzato rispetto a quanto si possa pensare. Darwin Nunez ha già dato un’apertura totale al Napoli e nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti con il Liverpool, secondo quanto confermato da Fabrizio Romano.

Gargano ha dunque confermato come Nunez sia davvero entusiasta del progetto Napoli, aumentando quindi la fiducia del club nel trattare con il Liverpool.

Al momento, quindi, quello per Lucca è sempre più “solo” un piano B sullo sfondo da attivare soltanto qualora i prossimi contatti per Nunez non diano esito positivo. Il Napoli è però sempre più fiducioso di portare alla propria corte un giocatore di livello internazionale come l’uruguagio e ha tutte le conferme utili per poter insistere davvero sino all’ultimo su questa pista.