Affare Nunez, nuova mossa del Napoli: è accaduto oggi

Il Napoli tiene vivo l’interesse per Darwin Nunez e oggi potrebbe essere arrivata la svolta

La società azzurra continua a muoversi senza sosta sul mercato in entrata e, dopo gli acquisti a centrocampo di Kevin De Bruyne e a difesa di Luca Marianucci, ora tocca al reparto offensivo. Ben noto è il gradimento nei confronti del nome di Darwin Nunez per completare il pacchetto di attaccanti e oggi arriva un’importante svolta che potrebbe sbloccare la trattativa.

Napoli-Liverpool, contatto diretto tra i due club: ecco cosa si sono detti

La notizia arriva direttamente dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che attraverso i propri profili ufficiali, ha comunicato l’incontro avvenuto tra la dirigenza partenopea e i “Reds” per discutere le condizioni della trattativa.

Nonostante la trattativa sia ancora in fase iniziale, l’attaccante ha già espresso però il desiderio di andare via e ricominciare una nuova avventura, e l’approdo in maglia azzurra sarebbe molto una soluzione molto gradita dall’uruguaiano. Il tutto dipende però dalla proposta che farà il Napoli, così come dalla valutazione che il Liverpool fa del calciatore. Le prossime ore, quindi, potrebbero essere decisive per capire la vera fattibilità di questo affare.