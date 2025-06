Sfuma un obiettivo del Napoli: già scelto il prossimo club, presto l’annuncio

Gli azzurri rinunciano ad un obiettivo di mercato: il calciatore ha scelto una nuova destinazione: tutti gli ultimi dettagli

Il Napoli e i napoletani sognano una nuova straordinaria stagione calcistica, tra notti europee e campionato italiano. Sulla scia della gioia della vittoria dello Scudetto, si è aggiunto l’arrivo di Kevin De Bruyne, leggenda del calcio inglese e belga, un vero e proprio colpo di mercato che segna ancor più in positivo l’era di Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli dice addio ad un obiettivo di mercato: i dettagli

Il Napoli sta costruendo una rosa per competere in tutte le competizioni a cui è iscritta per la prossima stagione. La suggestione che Jack Grealish avesse potuto vestire la maglia azzurra si stava trasformando in qualcosa di più. L’okay di Conte e i buoni contatti con il club inglese facevano ben sperare.

Tuttavia, il club partenopeo ha scelto di fare un passo indietro. L’operazione Grealish è ufficialmente sfumata. Troppo alti i costi, troppo complicata la gestione contrattuale. E così, il calciatore è ormai indirizzato verso un altro club inglese: il Newcastle è pronto a chiudere.

Grealish-Napoli: fumata nera, soldi altrove

Secondo Il Mattino, in casa Napoli non c’è nessuna delusione per la scelta del calciatore. L’ingaggio alto e la richiesta del City hanno rallentato la trattativa e favorito l’altra squadra inglese.

Inoltre, il nodo principale è stato l’ingaggio: Grealish percepisce circa 300.000 sterline a settimana (oltre 12 milioni di euro netti a stagione), una cifra fuori scala per il tetto salariale del Napoli.

A questo si aggiunge l’offerta del Newcastle, concreta e articolata: tra 45 e 50 milioni di sterline, con possibilità di prestito con diritto di riscatto. Una proposta che il Manchester City ha preso in seria considerazione e che ha messo fuori gioco qualsiasi concorrenza italiana.

Il Napoli guarda in alto: obiettivo Champions e oltre

La rinuncia a Grealish non è un segnale di debolezza, ma di coerenza. Il Napoli vuole costruire un progetto duraturo, competitivo in Italia e in Europa, ma senza compromettere i propri equilibri finanziari.

Antonio Conte ha chiesto profili funzionali, motivati e fisicamente pronti per un calcio ad alta intensità. L’attenzione è alta proprio su profili più sostenibili. Il nome forte resta quello di Ademola Lookman, ma anche in difesa si lavora su Sam Beukema.

Il tecnico azzurro è alla ricerca di concretezza e duttilità, di uomini che siano pronti a “faticare” e rendere onore alla maglia e ai tifosi, che nel corso di questa stagione hanno incitato la squadra passo dopo passo.

Dall’altro lato De Laurentiis sceglie di non cedere alle tentazioni spendendo cifre monstre per il singolo profilo, ma di assecondare il volere del suo CT per costruire un Napoli ancor più competitivo.